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Крупнейший оператор дата-центров для майнинга направил Мишустину предложения по регулированию криптовалют

Эксперты считают подход калькой с предложений правительства
Наталья Заруцкая
Поводом для письма BitRiver послужил январский доклад ЦБ для обсуждения, в котором регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и р2р-платформами на территории России / Андрей Гордеев / Ведомости

Компания BitRiver (крупнейший оператор дата-центров в России, предоставляет услуги хостинга и готовые решения для энергоемких вычислений, прежде всего майнинга криптовалют) предложила председателю правительства Михаилу Мишустину собственное видение регулирования выпуска и обращения криптовалют в России, а также схему возможного налогообложения отрасли. Копия письма, адресованного премьеру, есть в распоряжении «Ведомостей», его получение подтвердили в аппарате правительства. Представитель кабмина отметил, что документ был направлен для проработки в Минэкономразвития и Минцифры.

В пресс-службе Минэкономразвития уточнили, что письмо получено и принято в работу. Представитель Минцифры не ответил на запрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных