Крупнейший оператор дата-центров для майнинга направил Мишустину предложения по регулированию криптовалют

Компания BitRiver (крупнейший оператор дата-центров в России, предоставляет услуги хостинга и готовые решения для энергоемких вычислений, прежде всего майнинга криптовалют) предложила председателю правительства Михаилу Мишустину собственное видение регулирования выпуска и обращения криптовалют в России, а также схему возможного налогообложения отрасли. Копия письма, адресованного премьеру, есть в распоряжении «Ведомостей», его получение подтвердили в аппарате правительства. Представитель кабмина отметил, что документ был направлен для проработки в Минэкономразвития и Минцифры.