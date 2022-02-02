Крупнейший оператор дата-центров для майнинга направил Мишустину предложения по регулированию криптовалют

Крупнейший оператор дата-центров для майнинга направил Мишустину предложения по регулированию криптовалютЭксперты считают подход калькой с предложений правительства
Компания BitRiver (крупнейший оператор дата-центров в России, предоставляет услуги хостинга и готовые решения для энергоемких вычислений, прежде всего майнинга криптовалют) предложила председателю правительства Михаилу Мишустину собственное видение регулирования выпуска и обращения криптовалют в России, а также схему возможного налогообложения отрасли. Копия письма, адресованного премьеру, есть в распоряжении «Ведомостей», его получение подтвердили в аппарате правительства. Представитель кабмина отметил, что документ был направлен для проработки в Минэкономразвития и Минцифры.
В пресс-службе Минэкономразвития уточнили, что письмо получено и принято в работу. Представитель Минцифры не ответил на запрос.
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