Минцифры предупредило о рисках запрета криптовалют в России
Введение ограничений на оборот криптовалют остановит развитие индустрии блокчейна в России, что не укладывается в рамки политики по поддержке ИТ-отрасли, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
«Введение любых ограничений на выпуск и обращение криптовалют приведет к тому, что индустрия блокчейн-решений внутри страны перестанет развиваться. Любое регуляторное ограничение в этой части приведет к оттоку профильных специалистов в другие страны», — заявил Шадаев.
Министерство предложило разработать меры по госрегулированию рынка выпуска и обращения криптовалют, обеспечению его прозрачности и снижению рисков для добросовестных инвесторов.
Ранее стало известно, что правительство разработало проект «дорожной карты» по криптовалютам, рассчитанной на период до конца текущего года, которая предполагает регулирование, а не запрет обращения криптовалют. Эта позиция идет вразрез с мнением руководства ЦБ, которое предлагает ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций на территории России. Регулятор усмотрел в криптовалютах ряд рисков, включая отток капитала и ослабление российского рубля, снятие денег с депозитов, возможность полной потери инвестиций и утрату суверенитета национальной валюты.
Минфин, в свою очередь, предложил более мягкий подход, который заключается в регулировании рынка. Министерство в том числе считает, что необходимо определить ключевые параметры майнинга: по данным ведомства, Россия занимает третье место в мире по объему добычи криптовалют.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в курсе дискуссии ЦБ и правительства по поводу регулирования криптовалют. Он отмечал, что Россия обладает преимуществами в области майнинга криптовалюты за счет наличия специалистов в этой сфере и профицита электроэнергии. При этом, по его словам, этот финансовый инструмент несет риски для граждан из-за высокой волатильности. Он попросил ЦБ и правительство согласовать позицию и позже представить ее.