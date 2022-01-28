Минцифры предупредило о рисках запрета криптовалют в России

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в курсе дискуссии ЦБ и правительства по поводу регулирования криптовалют. Он отмечал, что Россия обладает преимуществами в области майнинга криптовалюты за счет наличия специалистов в этой сфере и профицита электроэнергии. При этом, по его словам, этот финансовый инструмент несет риски для граждан из-за высокой волатильности. Он попросил ЦБ и правительство согласовать позицию и позже представить ее.