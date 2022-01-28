Газета
Финансы

Минцифры предупредило о рисках запрета криптовалют в России

Ведомости

Введение ограничений на оборот криптовалют остановит развитие индустрии блокчейна в России, что не укладывается в рамки политики по поддержке ИТ-отрасли, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Введение любых ограничений на выпуск и обращение криптовалют приведет к тому, что индустрия блокчейн-решений внутри страны перестанет развиваться. Любое регуляторное ограничение в этой части приведет к оттоку профильных специалистов в другие страны», — заявил Шадаев.

Министерство предложило разработать меры по госрегулированию рынка выпуска и обращения криптовалют, обеспечению его прозрачности и снижению рисков для добросовестных инвесторов.

Ранее стало известно, что правительство разработало проект «дорожной карты» по криптовалютам, рассчитанной на период до конца текущего года, которая предполагает регулирование, а не запрет обращения криптовалют. Эта позиция идет вразрез с мнением руководства ЦБ, которое предлагает ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций на территории России. Регулятор усмотрел в криптовалютах ряд рисков, включая отток капитала и ослабление российского рубля, снятие денег с депозитов, возможность полной потери инвестиций и утрату суверенитета национальной валюты.

Минфин, в свою очередь, предложил более мягкий подход, который заключается в регулировании рынка. Министерство в том числе считает, что необходимо определить ключевые параметры майнинга: по данным ведомства, Россия занимает третье место в мире по объему добычи криптовалют.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в курсе дискуссии ЦБ и правительства по поводу регулирования криптовалют. Он отмечал, что Россия обладает преимуществами в области майнинга криптовалюты за счет наличия специалистов в этой сфере и профицита электроэнергии. При этом, по его словам, этот финансовый инструмент несет риски для граждан из-за высокой волатильности. Он попросил ЦБ и правительство согласовать позицию и позже представить ее.

Ранее по теме: ЦБ предупредил о рисках для экономики России от майнинга криптовалют

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных