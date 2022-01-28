ЦБ предупредил о рисках для экономики России от майнинга криптовалют

Также ЦБ отметил негативное влияние майнинга на экологию. Регулятор привел данные о выбросах от майнинга Bitcoin и Ethereum по итогам прошлого года, которые превысили 78 млн метрических тонн углекислого газа, что эквивалентно выбросам от 15,5 млн автомобилей. Дискуссия на эту тему ведется в Евросоюзе, где шведские регулирующие органы в сфере финансового надзора и окружающей среды предложили запретить майнинг, основанный на протоколе Proof-of-work. Этот метод, который используется большинством криптовалют, подразумевает, что вероятность формирования блока в блокчейне зависит именно от мощности оборудования. Позицию шведских регуляторов в январе поддержало Европейское управление по ценным бумагам и рынкам.