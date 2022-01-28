ЦБ предупредил о рисках для экономики России от майнинга криптовалют
ЦБ РФ усмотрел большие риски для экономики и граждан России от институционализации майнинга в стране. Об этом сообщила в пятницу, 28 января, пресс-служба регулятора.
«Майнинг напрямую не относится к компетенции Банка России, тем не менее, мы видим большие риски от институционализации майнинга, поскольку данная деятельность создает значимые угрозы для экономики страны и граждан», — отмечают в Банке России (цитата по ТАСС).
В ЦБ отметили, что майнинг формирует спрос на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами, что усиливает негативные эффекты от распространения цифровых валют и создает стимулы для обхода регулирования. В связи с этим регулятор считает необходимым запретить майнинг в России.
Кроме того, перегрузка энергосетей из-за добычи криптовалют может приводить к авариям и ставить под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, подчеркнули в пресс-службе. Рост непроизводительного энергопотребления майнинга также может сдерживать развитие других секторов экономики. В качестве примера ЦБ привел перебои с подачей электричества в Казахстане, куда после запрета в соседнем Китае была перенесена часть майнинговых мощностей (казахстанские майнеры утверждали, что настоящей причиной проблем с электроснабжением стали не майнеры, а высокая изношенность энергетической инфраструктуры Казахстана).
Также ЦБ отметил негативное влияние майнинга на экологию. Регулятор привел данные о выбросах от майнинга Bitcoin и Ethereum по итогам прошлого года, которые превысили 78 млн метрических тонн углекислого газа, что эквивалентно выбросам от 15,5 млн автомобилей. Дискуссия на эту тему ведется в Евросоюзе, где шведские регулирующие органы в сфере финансового надзора и окружающей среды предложили запретить майнинг, основанный на протоколе Proof-of-work. Этот метод, который используется большинством криптовалют, подразумевает, что вероятность формирования блока в блокчейне зависит именно от мощности оборудования. Позицию шведских регуляторов в январе поддержало Европейское управление по ценным бумагам и рынкам.
Ранее стало известно, что правительство разработало проект «дорожной карты» по криптовалютам, рассчитанной на период до конца текущего года, которая предполагает регулирование, а не запрет этого рынка. Эта позиция идет вразрез с мнением руководства ЦБ, которое предлагает ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций на территории России. Регулятор усмотрел в криптовалютах ряд рисков, включая отток капитала и ослабление российского рубля, снятие денег с депозитов, возможность полной потери инвестиций и утрату суверенитета национальной валюты.
Минфин, в свою очередь, предложил более мягкий подход, который заключается в регулировании рынка. Министерство в том числе считает, что необходимо определить ключевые параметры майнинга: по данным ведомства, Россия занимает третье место в мире по объему добычи криптовалют.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил создавать майнинговые фермы можно в регионах, где производится избыточный объем электроэнергии, и облагать майнинг налогами. По его словам, это помогло бы принести в бюджет сотни миллиардов рублей.
Агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что президент России Владимир Путин поддерживает предложение правительства о налогообложении и регулировании майнинга вместо его запрета. Собеседники издания утверждают, что Путин выступает за добычу криптовалют в регионах, где наблюдается избыток электроэнергии, в частности в Иркутской области, Красноярском крае и Карелии.