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Бизнес

Казахстанских майнеров на неделю отключили от энергоснабжения

Ведомости

Казахстанский оператор по управлению электрическими сетями KEGOC временно отключил от энергоснабжения предприятия, занимающиеся добычей криптовалют в стране. Об этом сообщает местное издание «Информбюро» со ссылкой на письмо компании майнерам с предупреждением об отключении.

Мера будет действовать с 24 по 31 января, говорится в документе. Решение в компании обосновали «напряженной ситуацией с поддержанием баланса электроэнергии и мощности» в единой энергетической сети Казахстана.

Президент Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров в Казахстане Алан Дорджиев заявил, что настоящей причиной проблем с электроснабжением стали не майнеры, а высокая степень износа энергетической инфраструктуры страны. По его словам, в отрасли наблюдается серьезный недостаток финансирования из-за того, что правительство сдерживало цены на электроэнергию, а майнеры стали лишь «оправданием» для KEGOC и министерства энергетики республики.

Ранее во вторник на юге Казахстана, в том числе в крупнейшем городе страны Алматы, а также в столице Киргизии Бишкеке и в столице Узбекистана Ташкенте было зафиксировано массовое отключение электроснабжения. В Бишкеке отключилось отопление, перестали работать банкоматы, у многих пользователей не работал мобильный интернет, а в некоторых районах не было воды. В Ташкенте перебои с подачей электричества вызвали временную остановку работы метро.

Пресс-служба министерства энергетики Узбекистана утверждала, что это произошло из-за аварии в электросетях Казахстана (со времен Советского Союза Казахстан, Киргизия и Узбекистан входят в единую энергосистему). По данным KEGOC, причиной перебоев с электроэнергией стала перегрузка транзитной линии электропередач в Казахстане из-за «аварийного дисбаланса» в сетях соседних стран.

Казахстан является одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют. В августе 2021 г. страна вышла на второе место в мире по этому показателю после того, как фирмы по добыче криптовалюты массово покинули Китай из-за полного запрета майнинга в стране. По данным Кембриджского университета, осенью на Казахстан приходилось 18,1% мирового майнинга. США занимали первую строчку с долей в 35,4%, Россия находилась на третьем месте с 11,2%.

Ранее по теме: В Казахстане, Киргизии и Узбекистане начались перебои с электричеством

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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