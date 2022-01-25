Казахстанских майнеров на неделю отключили от энергоснабжения

Ранее во вторник на юге Казахстана, в том числе в крупнейшем городе страны Алматы, а также в столице Киргизии Бишкеке и в столице Узбекистана Ташкенте было зафиксировано массовое отключение электроснабжения. В Бишкеке отключилось отопление, перестали работать банкоматы, у многих пользователей не работал мобильный интернет, а в некоторых районах не было воды. В Ташкенте перебои с подачей электричества вызвали временную остановку работы метро.