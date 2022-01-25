В Казахстане, Киргизии и Узбекистане начались перебои с электричеством
На юге Казахстана, в столице Киргизии Бишкеке и в столице Узбекистана Ташкенте часть жителей оказалась без электроснабжения.
Электричество отключилось в Алма-Ате из-за падения напряжения в сети, сообщил портал zakon.kz со ссылкой на мэрию города. Жители некоторых районов Шымкента и Тараза в соцсетях сообщили, что у них также отключили свет. Позднее в «Алатау Жарык Компаниясы» заявили, что, по данным на 13:01 (10:01 мск), из всех локальных отключений в Алма-Ате 50% восстановлено.
В столице Киргизии Бишкеке также наблюдаются перебои с электричеством, сообщил «Sputnik Кыргызстан». Из-за отключения света в городе нет воды – не работают насосные станции. В минэнерго страны изданию сообщили, что свет отключился во всей Центральной Азии. «Кыргызстан выйдет из энергокольца и восстановит электроснабжение в течение 30 минут», — добавили в министерстве. Национальная электрическая сеть Киргизии пояснила, что системное погашение по всей энергосистеме региона произошло из-за «сработки автоматики», сейчас система восстанавливается до нормального режима.
«Sputnik Узбекистан» также сообщил о перебоях с электричеством в Ташкенте и некоторых районах страны. Метро Ташкента приостановило работу, жители некоторых регионов сообщили об отключении воды, начались перебои в сотовой связи и интернете. В минэнерго страны сообщили, что электросети Узбекистана повреждены в результате аварии, из-за которой изменилось напряжение на линиях из Казахстана. Каждую электростанцию сейчас отдельно подключают от общей электросети.