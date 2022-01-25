В Казахстане, Киргизии и Узбекистане начались перебои с электричеством

Электричество отключилось в Алма-Ате из-за падения напряжения в сети, сообщил портал zakon.kz со ссылкой на мэрию города. Жители некоторых районов Шымкента и Тараза в соцсетях сообщили, что у них также отключили свет. Позднее в «Алатау Жарык Компаниясы» заявили, что, по данным на 13:01 (10:01 мск), из всех локальных отключений в Алма-Ате 50% восстановлено.