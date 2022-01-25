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В Казахстане, Киргизии и Узбекистане начались перебои с электричеством

Ведомости

На юге Казахстана, в столице Киргизии Бишкеке и в столице Узбекистана Ташкенте часть жителей оказалась без электроснабжения.

Электричество отключилось в Алма-Ате из-за падения напряжения в сети, сообщил портал zakon.kz со ссылкой на мэрию города. Жители некоторых районов Шымкента и Тараза в соцсетях сообщили, что у них также отключили свет. Позднее в «Алатау Жарык Компаниясы» заявили, что, по данным на 13:01 (10:01 мск), из всех локальных отключений в Алма-Ате 50% восстановлено.

В столице Киргизии Бишкеке также наблюдаются перебои с электричеством, сообщил «Sputnik Кыргызстан». Из-за отключения света в городе нет воды – не работают насосные станции. В минэнерго страны изданию сообщили, что свет отключился во всей Центральной Азии. «Кыргызстан выйдет из энергокольца и восстановит электроснабжение в течение 30 минут», — добавили в министерстве. Национальная электрическая сеть Киргизии пояснила, что системное погашение по всей энергосистеме региона произошло из-за «сработки автоматики», сейчас система восстанавливается до нормального режима.

«Sputnik Узбекистан» также сообщил о перебоях с электричеством в Ташкенте и некоторых районах страны. Метро Ташкента приостановило работу, жители некоторых регионов сообщили об отключении воды, начались перебои в сотовой связи и интернете. В минэнерго страны сообщили, что электросети Узбекистана повреждены в результате аварии, из-за которой изменилось напряжение на линиях из Казахстана. Каждую электростанцию сейчас отдельно подключают от общей электросети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных