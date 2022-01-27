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Финансы

Минфин предложил новые правила операций с криптовалютой

Ведомости

Министерство финансов разработало концепцию регулирования криптовалют в России, в которой предложило проводить операции с криптовалютой через российские банки, идентифицировать владельцев криптокошельков и разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, сообщил РБК со ссылкой на документ и письмо министерства в адрес вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Подлинность документов подтвердил источник на криптовалютном рынке. Пресс-служба правительства подтвердила получение предложений министерства.

В документах говорится со ссылкой на экспертные оценки, что россияне открыли несколько миллионов криптовалютных кошельков на общую сумму около 2 трлн руб. ЦБ оценил объем операций физлиц с криптовалютой в $5 млрд в год. По мнению министерства, полное отсутствие регулирования или запрет криптовалют приведут к дестабилизации отрасли, росту доли теневой экономики и случаев мошенничества, на которые правоохранители не смогут эффективно реагировать. В Минфине отметили, что регулирование криптовалют приведет к росту доходов бюджета, потому что появятся новые плательщики налогов и страховых взносов.

Минфин предложил:

  • Проводить операции с криптовалютой в периметре банковской инфраструктуры – это поможет контролировать операции и идентифицировать всех участников;

  • Разрешить проводить операции с криптовалютой физическим и юридическим лицам: им нужно будет пройти идентификацию и открыть электронный кошелек в банке. Физлиц разделят на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов;

  • Сделать организаторами системы обмена цифровых валют банки с универсальными лицензиями, которые будут контролировать операции, выявлять незаконные, идентифицировать клиентов и т.д.;

  • Использовать сервис «Прозрачный блокчейн» для отслеживания операций в криптовалютой и выявления незаконных транзакций;

  • Создать операторов обмена цифровых валют по модели p2p-обменника (между физлицами) или по модели биржи. Операторами смогут стать компании, которые осуществляют операции с денежными средствами: они смогут обменивать криптовалюту на деньги или идентифицировать клиентов и предоставлять банкам информацию о планирующихся операциях;

  • Разделить функции надзора между ЦБ, Минфином, Росфинмониторингом, ФНС, Минцифры и Генпрокуратурой.

  • Определить ключевые параметры майнинга криптовалют: по данным Минфина, Россия занимает третье место в мире по майнингу.

    • В ЦБ изданию сообщили, что официально концепция Минфина не поступала. Позиция Банка России по регулированию криптовалют отражена в консультативном докладе, дискуссия по регулированию продолжается с заинтересованными ведомствами и участниками рынка.

    В письме Минфина приведена позиция ФСБ, по мнению которой регулирование криптовалюты позволит создать инструменты для получения информации от криптобирж и обменников о данных их пользователей для установления конечных бенефициаров. Регулирующие и правоохранительные органы получат легальную возможность отслеживать цепочки операций с криптовалютой, блокировать, арестовывать и конфисковывать криптовалюту на кошельках. Издание направило запросы в Минфин и Росфинмониторинг.

    20 января ЦБ выпустил доклад для общественных консультаций, где говорится о рисках для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности России из-за распространения криптовалют. Регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. За нарушение запрета предлагается ввести ответственность, однако точная мера не разработана. При этом в ЦБ уточнили, что владеть подобными активами запрещать не планируют.

    При этом 25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что министерство не поддерживает введение запрета криптовалют в России, но выступает за регулирование этого рынка. Ведомство участвует в проработке соответствующих законопроектов, отметил чиновник.

    Ранее по теме: ЦБ против криптовалют

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    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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