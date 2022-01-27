Минфин предложил новые правила операций с криптовалютой
Министерство финансов разработало концепцию регулирования криптовалют в России, в которой предложило проводить операции с криптовалютой через российские банки, идентифицировать владельцев криптокошельков и разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, сообщил РБК со ссылкой на документ и письмо министерства в адрес вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Подлинность документов подтвердил источник на криптовалютном рынке. Пресс-служба правительства подтвердила получение предложений министерства.
В документах говорится со ссылкой на экспертные оценки, что россияне открыли несколько миллионов криптовалютных кошельков на общую сумму около 2 трлн руб. ЦБ оценил объем операций физлиц с криптовалютой в $5 млрд в год. По мнению министерства, полное отсутствие регулирования или запрет криптовалют приведут к дестабилизации отрасли, росту доли теневой экономики и случаев мошенничества, на которые правоохранители не смогут эффективно реагировать. В Минфине отметили, что регулирование криптовалют приведет к росту доходов бюджета, потому что появятся новые плательщики налогов и страховых взносов.
Минфин предложил:
- Проводить операции с криптовалютой в периметре банковской инфраструктуры – это поможет контролировать операции и идентифицировать всех участников;
В ЦБ изданию сообщили, что официально концепция Минфина не поступала. Позиция Банка России по регулированию криптовалют отражена в консультативном докладе, дискуссия по регулированию продолжается с заинтересованными ведомствами и участниками рынка.
В письме Минфина приведена позиция ФСБ, по мнению которой регулирование криптовалюты позволит создать инструменты для получения информации от криптобирж и обменников о данных их пользователей для установления конечных бенефициаров. Регулирующие и правоохранительные органы получат легальную возможность отслеживать цепочки операций с криптовалютой, блокировать, арестовывать и конфисковывать криптовалюту на кошельках. Издание направило запросы в Минфин и Росфинмониторинг.
20 января ЦБ выпустил доклад для общественных консультаций, где говорится о рисках для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности России из-за распространения криптовалют. Регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. За нарушение запрета предлагается ввести ответственность, однако точная мера не разработана. При этом в ЦБ уточнили, что владеть подобными активами запрещать не планируют.
При этом 25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что министерство не поддерживает введение запрета криптовалют в России, но выступает за регулирование этого рынка. Ведомство участвует в проработке соответствующих законопроектов, отметил чиновник.