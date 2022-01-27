Минфин предложил новые правила операций с криптовалютой

В документах говорится со ссылкой на экспертные оценки, что россияне открыли несколько миллионов криптовалютных кошельков на общую сумму около 2 трлн руб. ЦБ оценил объем операций физлиц с криптовалютой в $5 млрд в год. По мнению министерства, полное отсутствие регулирования или запрет криптовалют приведут к дестабилизации отрасли, росту доли теневой экономики и случаев мошенничества, на которые правоохранители не смогут эффективно реагировать. В Минфине отметили, что регулирование криптовалют приведет к росту доходов бюджета, потому что появятся новые плательщики налогов и страховых взносов.