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ЦБ против криптовалют

Как предложенные меры повлияют на рынок
Максим Башкатов , руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР, преподаватель кафедры гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова
Андрей Гордеев / Ведомости

С момента вступления в силу федеральных законов об инвестиционных платформах и о цифровых финансовых активах прошло более года. Эти законы предусмотрели регулирование утилитарных цифровых прав и цифровых финансовых активов, а также отдельные нормы о цифровой валюте, т. е. криптовалюте. Новый доклад Центрального банка РФ «Криптовалюты: тренды, риски, меры» содержит обновленное видение перспектив цифровой валюты и предлагает ужесточить существующее регулирование, чтобы купировать связанные с криптовалютой риски. Для отрасли самым актуальным будет вопрос о том, как именно скажутся предложения ЦБ на криптовалютном бизнесе в России и действительно ли криптовалюты окажутся вне закона?

Во-первых, ЦБ предлагает ввести ответственность за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами – резидентами РФ. При этом такой запрет для резидентов РФ уже предусмотрен в законе о цифровых финансовых активах. То есть новизна этого предложения состоит отнюдь не в самом запрете использования криптовалюты в качестве платежа, а в установлении ответственности за нарушение этого запрета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных