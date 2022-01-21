ЦБ против криптовалют

С момента вступления в силу федеральных законов об инвестиционных платформах и о цифровых финансовых активах прошло более года. Эти законы предусмотрели регулирование утилитарных цифровых прав и цифровых финансовых активов, а также отдельные нормы о цифровой валюте, т. е. криптовалюте. Новый доклад Центрального банка РФ «Криптовалюты: тренды, риски, меры» содержит обновленное видение перспектив цифровой валюты и предлагает ужесточить существующее регулирование, чтобы купировать связанные с криптовалютой риски. Для отрасли самым актуальным будет вопрос о том, как именно скажутся предложения ЦБ на криптовалютном бизнесе в России и действительно ли криптовалюты окажутся вне закона?