РБК узнал о разработке «дорожной карты» по регулированию криптовалют

К концу года будут разработаны механизмы регистрации и отчетности организаций, через которые проходит оборот виртуальных активов в стране, а также определить ответственность за преступления с использованием криптовалют и ввести административное или уголовное наказание за уклонение от декларирования сведений об операциях с такими активами.К ноябрю требования межправительственной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в части виртуальных активов перенесут в систему регуляторно-ограничительных мер.