РБК узнал о разработке «дорожной карты» по регулированию криптовалют
Сообщается, что в подготовке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, ЦБ, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС и Минцифры. При этом только в ЦБ не поддержали вошедшие в документ предложения.
По словам близкого к рабочей группе источника издания, ее участники пришли к выводу, что в отношении криптовалют целесообразно ввести «регуляторно-ограничительный режим», а не полный запрет. Последний рискует привести к развитию теневого оборота, считает собеседник РБК.
«Дорожная карта» предполагает, что к маю 2022 г. Минфин проработает атрибуты и функционал системы комплаенс-контроля за деятельностью организаторов, операторов и клиентов p2p-платформ, а также иных систем, в том числе провайдеров услуг виртуальных активов. В этот же срок предлагается доработать положения «регуляторно-ограничительного режима» деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, определить статус участников рынка и порядок их деятельности и назначить надзорный орган в этой сфере.
К концу года будут разработаны механизмы регистрации и отчетности организаций, через которые проходит оборот виртуальных активов в стране, а также определить ответственность за преступления с использованием криптовалют и ввести административное или уголовное наказание за уклонение от декларирования сведений об операциях с такими активами.К ноябрю требования межправительственной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в части виртуальных активов перенесут в систему регуляторно-ограничительных мер.
В документе уточняется, что участники рынка, которых затрагивают требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, должны будут отчитываться перед Росфинмониторингом об операциях с цифровыми валютами. В правительстве также предлагают дать правовую оценку использованию подставных лиц в расчетах между физлицами и проанализировать китайский опыт запретительных норм в отношении крипторынка, в том числе принципы функционирования систем технологического и финансового контроля, прокурорского надзора и контроля за деятельностью провайдеров услуг виртуальных активов.
В ЦБ сообщили РБК, что ознакомились с документом и направил правительству предложения по его доработке. Регулятор 20 января обнародовал консультативный доклад, в котором предлагается ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций на территории России. ЦБ не планирует выступать с инициативой о введении запрета на владение криптовалютам для граждан РФ, однако считает необходимым запретить использование российской финансовой инфраструктуры для приобретения таких активов.
Позицию ЦБ не разделяет Минфин. Ведомство разработало собственную концепцию регулирования криптовалюты в России, в которой предложило проводить операции с криптовалютой через российские банки, идентифицировать владельцев криптокошельков и разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. По мнению Минфина, регулирование поможет отслеживать незаконные операции с криптовалютой и увеличить доходы бюджета. Подход министерства поддержали в ФСБ и Росфинмониторинге. Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что президент Владимир Путин поддерживает предложения по регулированию, а не запрету криптовалюты в стране.