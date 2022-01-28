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Финансы

РБК узнал о разработке «дорожной карты» по регулированию криптовалют

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил проект «дорожной карты» по криптовалютам, рассчитанную на период до конца текущего года, которая предполагает регулирование, а не запрет этого рынка, передает РБК со ссылкой на документ.

Сообщается, что в подготовке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, ЦБ, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС и Минцифры. При этом только в ЦБ не поддержали вошедшие в документ предложения.

По словам близкого к рабочей группе источника издания, ее участники пришли к выводу, что в отношении криптовалют целесообразно ввести «регуляторно-ограничительный режим», а не полный запрет. Последний рискует привести к развитию теневого оборота, считает собеседник РБК.

«Дорожная карта» предполагает, что к маю 2022 г. Минфин проработает атрибуты и функционал системы комплаенс-контроля за деятельностью организаторов, операторов и клиентов p2p-платформ, а также иных систем, в том числе провайдеров услуг виртуальных активов. В этот же срок предлагается доработать положения «регуляторно-ограничительного режима» деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, определить статус участников рынка и порядок их деятельности и назначить надзорный орган в этой сфере.

К концу года будут разработаны механизмы регистрации и отчетности организаций, через которые проходит оборот виртуальных активов в стране, а также определить ответственность за преступления с использованием криптовалют и ввести административное или уголовное наказание за уклонение от декларирования сведений об операциях с такими активами.К ноябрю требования межправительственной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в части виртуальных активов перенесут в систему регуляторно-ограничительных мер.

В документе уточняется, что участники рынка, которых затрагивают требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, должны будут отчитываться перед Росфинмониторингом об операциях с цифровыми валютами. В правительстве также предлагают дать правовую оценку использованию подставных лиц в расчетах между физлицами и проанализировать китайский опыт запретительных норм в отношении крипторынка, в том числе принципы функционирования систем технологического и финансового контроля, прокурорского надзора и контроля за деятельностью провайдеров услуг виртуальных активов.

В ЦБ сообщили РБК, что ознакомились с документом и направил правительству предложения по его доработке. Регулятор 20 января обнародовал консультативный доклад, в котором предлагается ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций на территории России. ЦБ не планирует выступать с инициативой о введении запрета на владение криптовалютам для граждан РФ, однако считает необходимым запретить использование российской финансовой инфраструктуры для приобретения таких активов.

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Позицию ЦБ не разделяет Минфин. Ведомство разработало собственную концепцию регулирования криптовалюты в России, в которой предложило проводить операции с криптовалютой через российские банки, идентифицировать владельцев криптокошельков и разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. По мнению Минфина, регулирование поможет отслеживать незаконные операции с криптовалютой и увеличить доходы бюджета. Подход министерства поддержали в ФСБ и Росфинмониторинге. Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что президент Владимир Путин поддерживает предложения по регулированию, а не запрету криптовалюты в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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