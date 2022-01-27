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Финансы

ЦБ представил замечания к концепции Минфина по регулированию криптовалют

Ведомости

Центробанк ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют и не согласился с некоторыми ее положениями, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора. В частности, у регулятора возникли возражения по поводу целесообразности использования российской банковской системы в операциях с криптовалютами.

«Вовлечение в криптовалютный оборот финансового сектора будет означать создание параллельной финансовой системы, не подчиняющейся правилам, которые действуют для финансовых организаций на территории Российской Федерации», — сказали в пресс-службе ЦБ.

Регулятор также указывает на высокую волатильность криптовалют и риски того, что граждане будут переводить свои вклады в данный цифровой актив, что повышает социальные риски. «Падение курса криптовалют или реализация мошенничества с криптовалютой приведут к реальной угрозе для кредиторов и вкладчиков российских банков», — отметили в ЦБ. 

Один из пунктов концепции Минфина по идентификации и легализации операций с криптовалютой создает огромный риск стабильности российской финансовой системы. 

«В концепции происходит подмена понятий — декларируется "обеспечение защиты прав физических и юридических лиц за счет появления легальных процедур приобретения и продажи цифровой валюты и законодательного установления требований к операторам обмена цифровых валют". Однако с учетом того, что у большинства криптовалют отсутствует эмитент — ответственное лицо, риски граждан, инвестирующих в такие инструменты, будут перекладываться на российские финансовые организации (организатора системы, операторов обмена) и в конечном итоге на их вкладчиков и кредиторов. Таким образом, предлагаемый в концепции Минфина допуск криптовалют в российскую финансовую систему создает огромный риск финансовой стабильности, который через банки и других участников может заразить всю финансовую систему», — считают в ЦБ.

Оптимальным решением регулятор считает введение запрета на использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютой. 

Ранее сегодня стало известно, что Минфин разработал собственную концепцию регулирования криптовалюты в России, в которой предложил проводить операции с криптовалютой через российские банки, идентифицировать владельцев криптокошельков и разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. По мнению Минфина, регулирование поможет отслеживать незаконные операции с криптовалютой и увеличить доходы бюджета. Этот документ поддержали в ФСБ и Росфинмониторинге.

25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что министерство не поддерживает введение запрета криптовалют в России, но выступает за регулирование этого рынка. Ведомство участвует в проработке соответствующих законопроектов, отметил чиновник.

20 января ЦБ выпустил доклад для общественных консультаций, где говорится о рисках для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности России из-за распространения криптовалют. Регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и р2р-платформами. За нарушение запрета предлагается ввести ответственность, однако точная мера не разработана. При этом в ЦБ уточнили, что владеть подобными активами запрещать не планируют.

Вчера президент России Владимир Путин заявил, что в курсе дискуссии ЦБ и правительства по поводу регулирования криптовалют. Он отмечал, что Россия обладает преимуществами в области майнинга криптовалюты за счет наличия специалистов в этой сфере и профицита электроэнергии. При этом, по его словам, этот финансовый инструмент несет риски для граждан из-за высокой волатильности. Он попросил ЦБ и правительство согласовать позицию и позже представить ее.

Ранее по теме: ВЦИОМ: мнения россиян о запрете криптовалют разделились поровну

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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