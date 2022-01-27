ЦБ представил замечания к концепции Минфина по регулированию криптовалют

«В концепции происходит подмена понятий — декларируется "обеспечение защиты прав физических и юридических лиц за счет появления легальных процедур приобретения и продажи цифровой валюты и законодательного установления требований к операторам обмена цифровых валют". Однако с учетом того, что у большинства криптовалют отсутствует эмитент — ответственное лицо, риски граждан, инвестирующих в такие инструменты, будут перекладываться на российские финансовые организации (организатора системы, операторов обмена) и в конечном итоге на их вкладчиков и кредиторов. Таким образом, предлагаемый в концепции Минфина допуск криптовалют в российскую финансовую систему создает огромный риск финансовой стабильности, который через банки и других участников может заразить всю финансовую систему», — считают в ЦБ.