ЦБ представил замечания к концепции Минфина по регулированию криптовалют
Центробанк ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют и не согласился с некоторыми ее положениями, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора. В частности, у регулятора возникли возражения по поводу целесообразности использования российской банковской системы в операциях с криптовалютами.
«Вовлечение в криптовалютный оборот финансового сектора будет означать создание параллельной финансовой системы, не подчиняющейся правилам, которые действуют для финансовых организаций на территории Российской Федерации», — сказали в пресс-службе ЦБ.
Регулятор также указывает на высокую волатильность криптовалют и риски того, что граждане будут переводить свои вклады в данный цифровой актив, что повышает социальные риски. «Падение курса криптовалют или реализация мошенничества с криптовалютой приведут к реальной угрозе для кредиторов и вкладчиков российских банков», — отметили в ЦБ.
Один из пунктов концепции Минфина по идентификации и легализации операций с криптовалютой создает огромный риск стабильности российской финансовой системы.
«В концепции происходит подмена понятий — декларируется "обеспечение защиты прав физических и юридических лиц за счет появления легальных процедур приобретения и продажи цифровой валюты и законодательного установления требований к операторам обмена цифровых валют". Однако с учетом того, что у большинства криптовалют отсутствует эмитент — ответственное лицо, риски граждан, инвестирующих в такие инструменты, будут перекладываться на российские финансовые организации (организатора системы, операторов обмена) и в конечном итоге на их вкладчиков и кредиторов. Таким образом, предлагаемый в концепции Минфина допуск криптовалют в российскую финансовую систему создает огромный риск финансовой стабильности, который через банки и других участников может заразить всю финансовую систему», — считают в ЦБ.
Оптимальным решением регулятор считает введение запрета на использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютой.
Ранее сегодня стало известно, что Минфин разработал собственную концепцию регулирования криптовалюты в России, в которой предложил проводить операции с криптовалютой через российские банки, идентифицировать владельцев криптокошельков и разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. По мнению Минфина, регулирование поможет отслеживать незаконные операции с криптовалютой и увеличить доходы бюджета. Этот документ поддержали в ФСБ и Росфинмониторинге.
25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что министерство не поддерживает введение запрета криптовалют в России, но выступает за регулирование этого рынка. Ведомство участвует в проработке соответствующих законопроектов, отметил чиновник.
20 января ЦБ выпустил доклад для общественных консультаций, где говорится о рисках для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности России из-за распространения криптовалют. Регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и р2р-платформами. За нарушение запрета предлагается ввести ответственность, однако точная мера не разработана. При этом в ЦБ уточнили, что владеть подобными активами запрещать не планируют.
Вчера президент России Владимир Путин заявил, что в курсе дискуссии ЦБ и правительства по поводу регулирования криптовалют. Он отмечал, что Россия обладает преимуществами в области майнинга криптовалюты за счет наличия специалистов в этой сфере и профицита электроэнергии. При этом, по его словам, этот финансовый инструмент несет риски для граждан из-за высокой волатильности. Он попросил ЦБ и правительство согласовать позицию и позже представить ее.