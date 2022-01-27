ВЦИОМ: мнения россиян о запрете криптовалют разделились поровну

Россияне в возрасте 35-44 лет относятся к инициативе скорее безразлично (39%). Еще 35%, отнеслись к ней негативно, 25% — положительно. Граждане страны в возрасте 45-59 лет реагируют на идею скорее положительно (36%), против выступили 24%, еще 35% она безразлична. Больше половины граждан России старше 60 лет, осведомленных о криптовалютах, считают, что их нужно запретить — такое мнение выразили 53%. Еще 29% такие меры безразличны, 15% с ними не согласны.