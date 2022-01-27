ВЦИОМ: мнения россиян о запрете криптовалют разделились поровну
Примерно одинаковое количество россиян поддерживает и выступает против идеи Банка России ввести запрет на сделки с криптовалютами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Положительно и отрицательно к предложению ЦБ относятся по 32% опрошенных, еще 33% отнеслись к нему безразлично. В исследовали участвовали 1600 совершеннолетних граждан. Указанные данные касаются тех, кто знаком с понятием «криптовалюта».
Как выяснилось, среди молодых людей в возрасте до 34 лет, которым известно о криптовалютах, идея запрета сделок с ними чаще непопулярна. Среди участников опроса от 18 до 24 лет негативно о ней отозвались 54% человек, в возрастной группе 25-34 года — 50%.
Россияне в возрасте 35-44 лет относятся к инициативе скорее безразлично (39%). Еще 35%, отнеслись к ней негативно, 25% — положительно. Граждане страны в возрасте 45-59 лет реагируют на идею скорее положительно (36%), против выступили 24%, еще 35% она безразлична. Больше половины граждан России старше 60 лет, осведомленных о криптовалютах, считают, что их нужно запретить — такое мнение выразили 53%. Еще 29% такие меры безразличны, 15% с ними не согласны.
В той или иной степени слышали о биткойне 64% россиян. Хорошо знают о нем, по собственным словам, 17% опрошенных, 19% услышали о нем впервые. Среди тех, кто утверждает, что знаком с вопросом, 42% полагают, что биткойны может купить любой желающий. Почти четверть (24%) уверены, что криптовалюта доступна только ограниченному кругу лиц, еще 15% считают, что покупка биткойнов в России уже запрещена.
Лишь 16% россиян заявили, что хотели бы приобрести биткойны. Против этой идеи высказались 81% опрошенных. Больше половины (56%) считают покупку биткойна неудачным вложением и 22% — хорошим. При этом опыт покупки биткойна имеют 4% участников опроса, 74% сказали, что ни они, ни их родные этого никогда не делали. У 21% респондентов биткойн, по их словам, покупали родственники или друзья.
Ранее, 20 января, ЦБ опубликовал консультативный доклад, в котором предлагается ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций на территории России. Регулятор не планирует выступать с инициативой о введении запрета на владение криптовалютам для граждан РФ, однако считает необходимым запретить использование российской финансовой инфраструктуры для приобретения таких активов.
Позицию ЦБ не разделяет Минфин. Ведомство разработало собственную концепцию регулирования криптовалюты в России, в которой предложило проводить операции с криптовалютой через российские банки, идентифицировать владельцев криптокошельков и разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. По мнению Минфина, регулирование поможет отслеживать незаконные операции с криптовалютой и увеличить доходы бюджета. Этот документ поддержали в ФСБ и Росфинмониторинге.
Накануне президент России Владимир Путин попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению по проблеме регулирования криптовалют и доложить о результатах обсуждения.