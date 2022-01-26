Путин заявил о наличии у России преимуществ в майнинге криптовалюты

Регулятор неоднократно указывал на риски от операций с криптовалютами. В частности, он говорил, что из-за децентрализованного характера такие активы используются в преступной деятельности — для отмывания доходов и наркоторговли. Вдобавок они сильно волатильны. Кроме того, майнинг ведет к повышенному потреблению электроэнергии, указывал ЦБ. В августе бывший первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов сравнил приобретение криптовалюты с выходом на минное поле, пояснив, что подобные средства не защищены законом, а значит, в случае их кражи государство не сможет помочь.