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Финансы

Путин заявил о наличии у России преимуществ в майнинге криптовалюты

Ведомости

Россия обладает преимуществами в области майнинга криптовалюты за счет наличия специалистов в этой сфере и профицита электроэнергии, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

«Конечно, есть у нас здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге. Имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры», — сказал он.

Глава государства отметил, что знаком с дискуссией на тему криптовалют. У Центрального банка есть своя позиция на счет этого: регулятор полагает, что связанная с подобными сильно волатильными активами деятельность несет в себе определенные риски, в первую очередь — для граждан, пояснил президент. 

Путин отметил, что ЦБ самостоятельно предпринимает усилия для внедрения новейших технологий в данную сферу деятельности. Президент попросил регулятора и правительство в ближайшее время прийти к единому решению относительно регулирования криптовалют в России и доложить о результатах обсуждения. 

20 января ЦБ выпустил доклад для общественных консультаций, где говорится о рисках для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности России из-за распространения криптовалют. Регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. За нарушение запрета предлагается ввести ответственность, однако точная мера не разработана. При этом в ЦБ уточнили, что владеть подобными активами запрещать не планируют. 

Регулятор неоднократно указывал на риски от операций с криптовалютами. В частности, он говорил, что из-за децентрализованного характера такие активы используются в преступной деятельности — для отмывания доходов и наркоторговли. Вдобавок они сильно волатильны. Кроме того, майнинг ведет к повышенному потреблению электроэнергии, указывал ЦБ. В августе бывший первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов сравнил приобретение криптовалюты с выходом на минное поле, пояснив, что подобные средства не защищены законом, а значит, в случае их кражи государство не сможет помочь.

При этом 25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что министерство не поддерживает введение запрета криптовалют в России, но выступает за регулирование этого рынка. Ведомство участвует в проработке соответствующих законопроектов, отметил чиновник. 

Ранее по теме: ЦБ намерен полностью запретить операции с криптовалютами в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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