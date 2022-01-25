В Минфине выступили против запрета криптовалюты в России

«Министерство финансов активно участвует в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка. У нас есть подготовленная концепция регулирования, которую мы обсуждаем внутри Минфина, и сейчас ее направили в аппарат правительства. Пока решения по этой концепции у нас нет, официальной позиции правительство не было, но, тем не менее, направление нашей деятельности вот такое», — отметил Чебесков.