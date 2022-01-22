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Финансы

Дуров оценил предложение ЦБ о запрете криптовалют в России

Ведомости

Создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал предложение Центробанка запретить операции с криптовалютами, заявив, что это приведет к оттоку из России IT-специалистов и уничтожению ряда отраслей высокотехнологичной экономики. 

Развитые страны, отмечает Дуров, не запрещают криптовалюты, так как это бы затормозило развитие блокчейн-технологий, которые «повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности – от финансов до искусства».

«Соседи России, от Украины до Узбекистана, вслед за развитыми странами принимают прогрессивные законы в сфере блокчейна. Эти государства не хотят остаться на обочине технологического и экономического прогресса», — написал Дуров в своем Telegram-канале. 

Предприниматель называет стремление регулировать криптовалюты естественным, но тотальный запрет «едва ли остановит недобросовестных игроков», он «поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», считает Дуров. 

Ранее по теме: ЦБ намерен полностью запретить операции с криптовалютами в России

20 января Банк России представил доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором говорится о планах регулятора запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами на территории России. 

Позднее директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила, что Центробанк не планирует выступать с инициативой о введении для россиян запрета на владение криптовалютами. 

Регулятор считает необходимым запретить использование российской финансовой инфраструктуры для приобретения криптовалют, пояснила Данилова. Предполагается, что это существенно снизит риски, с которыми сопряжены владение и использование подобных активов, и приведет к снижению популярности криптовалют в России, отметила она.

Говоря об ответственности, которую ЦБ предложил ввести за операции с криптовалютами в России, Данилова сказала, что пока точные меры не проработаны. Предположительно, это могут быть штрафы, сообщила она, подчеркнув, что вопрос подлежит обсуждению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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