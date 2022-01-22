Дуров оценил предложение ЦБ о запрете криптовалют в России
Создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал предложение Центробанка запретить операции с криптовалютами, заявив, что это приведет к оттоку из России IT-специалистов и уничтожению ряда отраслей высокотехнологичной экономики.
Развитые страны, отмечает Дуров, не запрещают криптовалюты, так как это бы затормозило развитие блокчейн-технологий, которые «повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности – от финансов до искусства».
«Соседи России, от Украины до Узбекистана, вслед за развитыми странами принимают прогрессивные законы в сфере блокчейна. Эти государства не хотят остаться на обочине технологического и экономического прогресса», — написал Дуров в своем Telegram-канале.
Предприниматель называет стремление регулировать криптовалюты естественным, но тотальный запрет «едва ли остановит недобросовестных игроков», он «поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», считает Дуров.
20 января Банк России представил доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором говорится о планах регулятора запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами на территории России.
Позднее директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила, что Центробанк не планирует выступать с инициативой о введении для россиян запрета на владение криптовалютами.
Регулятор считает необходимым запретить использование российской финансовой инфраструктуры для приобретения криптовалют, пояснила Данилова. Предполагается, что это существенно снизит риски, с которыми сопряжены владение и использование подобных активов, и приведет к снижению популярности криптовалют в России, отметила она.
Говоря об ответственности, которую ЦБ предложил ввести за операции с криптовалютами в России, Данилова сказала, что пока точные меры не проработаны. Предположительно, это могут быть штрафы, сообщила она, подчеркнув, что вопрос подлежит обсуждению.