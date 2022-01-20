ЦБ заявил об отсутствии планов по введению запрета на владение криптовалютой в России
Центробанк не планирует выступать с инициативой о введении для россиян запрета на владение криптовалютами, заявила на пресс-конференции директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
«Мы обращаем внимание, что не планируем, не предлагаем ввести запрет на владение криптовалютами со стороны граждан. Это, естественно, возможно делать в иностранных юрисдикциях, хотя мы по-прежнему обращаем внимание, что криптовалюты несут значительные риски», — сказала она.
Регулятор считает необходимым запретить использование российской финансовой инфраструктуры для приобретения криптовалют, пояснила Данилова. Предполагается, что это существенно снизит риски, с которыми сопряжены владение и использование подобных активов, и приведет к снижению популярности криптовалют в России, отметила она.
Говоря об ответственности, которую ЦБ предложил ввести за операции с криптовалютами в России, Данилова сказала, что пока точные меры не проработаны. Предположительно, это могут быть штрафы, сообщила она, подчеркнув, что вопрос подлежит обсуждению.
Сегодня ЦБ выпустил доклад для общественных консультаций, где говорится о рисках для россиян, финансовой стабильности и экономической безопасности страны от распространения криптовалют. Регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами.
На данный момент в России нет запрета на операции граждан или компаний с криптоактивами. Сейчас законом о «Цифровых финансовых активах» купля-продажа криптовалюты легализована, но использовать ее в качестве платежного средства внутри страны запрещено. В докладе ЦБ предлагает ввести ответственность за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежа за товары, работы и услуги, которые продаются и покупаются российскими компаниями и гражданами.