ЦБ заявил об отсутствии планов по введению запрета на владение криптовалютой в России

На данный момент в России нет запрета на операции граждан или компаний с криптоактивами. Сейчас законом о «Цифровых финансовых активах» купля-продажа криптовалюты легализована, но использовать ее в качестве платежного средства внутри страны запрещено. В докладе ЦБ предлагает ввести ответственность за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежа за товары, работы и услуги, которые продаются и покупаются российскими компаниями и гражданами.