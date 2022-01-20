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Финансы

ЦБ заявил об отсутствии планов по введению запрета на владение криптовалютой в России

Ведомости

Центробанк не планирует выступать с инициативой о введении для россиян запрета на владение криптовалютами, заявила на пресс-конференции директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

«Мы обращаем внимание, что не планируем, не предлагаем ввести запрет на владение криптовалютами со стороны граждан. Это, естественно, возможно делать в иностранных юрисдикциях, хотя мы по-прежнему обращаем внимание, что криптовалюты несут значительные риски», — сказала она.

Регулятор считает необходимым запретить использование российской финансовой инфраструктуры для приобретения криптовалют, пояснила Данилова. Предполагается, что это существенно снизит риски, с которыми сопряжены владение и использование подобных активов, и приведет к снижению популярности криптовалют в России, отметила она.

Говоря об ответственности, которую ЦБ предложил ввести за операции с криптовалютами в России, Данилова сказала, что пока точные меры не проработаны. Предположительно, это могут быть штрафы, сообщила она, подчеркнув, что вопрос подлежит обсуждению.

Сегодня ЦБ выпустил доклад для общественных консультаций, где говорится о рисках для россиян, финансовой стабильности и экономической безопасности страны от распространения криптовалют. Регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами.

На данный момент в России нет запрета на операции граждан или компаний с криптоактивами. Сейчас законом о «Цифровых финансовых активах» купля-продажа криптовалюты легализована, но использовать ее в качестве платежного средства внутри страны запрещено. В докладе ЦБ предлагает ввести ответственность за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежа за товары, работы и услуги, которые продаются и покупаются российскими компаниями и гражданами.

Ранее по теме: ЦБ намерен полностью запретить операции с криптовалютами в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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