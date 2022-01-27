Росфинмониторинг поддержал концепцию Минфина по регулированию криптовалют
Росфинмониторинг поддержал концепцию по регулированию криптовалют в России, разработанную Минфином, сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Предложение концептуально соответствует стандартам ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, The Financial Action Task Force. — Прим. ТАСС) и поддерживается Росфинмониторингом», — заявили в ведомстве.
Ранее сегодня РБК сообщил, что Минфин направил концепцию регулирования криптовалют в России на рассмотрение в правительство. Министерство предложило проводить операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать владельцев криптокошельков и разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. По мнению Минфина, регулирование поможет отслеживать незаконные операции с криптовалютой и увеличит доходы бюджета. ФСБ поддержала предложения министерства.
20 января ЦБ выпустил доклад для общественных консультаций, где говорится о рисках для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности России из-за распространения криптовалют. Регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. За нарушение запрета предлагается ввести ответственность, однако точная мера не разработана. При этом в ЦБ уточнили, что владеть подобными активами запрещать не планируют.
25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что министерство не поддерживает введение запрета криптовалют в России, но выступает за регулирование этого рынка. Ведомство участвует в проработке соответствующих законопроектов, отметил чиновник.