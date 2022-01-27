Газета
Финансы

Проект Дурова TON призвал власти к диалогу по регулированию криптовалют

Ведомости

Прежде чем вводить регулирование криптовалюты в России, необходимо обсуждение с экспертами из профессиональных сообществ для учета интересов тех, кто занимается технологиями в сфере блокчейна. Об этом сообщил ТАСС представитель блокчейн-проекта TON, основанного Павлом Дуровым.

«Прежде чем вводить регулирование этого типа цифровой валюты, необходимо обсудить с экспертами из профессиональных сообществ все преимущества и возможные последствия таких мер, выработать соответствующий алгоритм, учитывающий интересы довольно большого количества вовлеченных в работу с технологиями блокчейн в России людей, а также прописать дорожную карту развития этого направления в стране», — пишет агентство. 

Представитель TON добавил, что рынок блокчейна и криптовалюты сегодня только набирает обороты и влечет за собой «неизбежное развитие экономики». «Многие крупнейшие корпорации, мировые гиганты в области IT, запускают проекты на базе блокчейна или интегрируют криптовалюту в свои решения для рынка. Правительства некоторых государств всерьез задумываются о наделении криптовалюты официальным статусом, а где-то она уже является законным платежным средством», — напомнил представитель TON.

Ранее РБК сообщил, что Минфин разработал концепцию регулирования криптовалют в России, в которой предложил проводить операции с криптовалютой через российские банки, идентифицировать владельцев криптокошельков и разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Помимо этого Минфин предложил сделать организаторами системы обмена цифровых валют банки с универсальными лицензиями, которые будут контролировать операции, выявлять незаконные, идентифицировать клиентов и т. д., использовать сервис «Прозрачный блокчейн» для отслеживания операций с криптовалютой и выявления незаконных транзакций, а также создать операторов обмена цифровых валют по модели p2p-обменника (между физлицами) или по модели биржи.

Ранее по теме: ЦБ намерен полностью запретить операции с криптовалютами в России

В письме Минфина приведена позиция ФСБ, по мнению которой регулирование криптовалюты позволит создать инструменты для получения информации от криптобирж и обменников о данных их пользователей для установления конечных бенефициаров.

20 января ЦБ выпустил доклад для общественных консультаций, где говорится о рисках для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности России из-за распространения криптовалют. Регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и р2р-платформами. За нарушение запрета предлагается ввести ответственность, однако точная мера не разработана. При этом в ЦБ уточнили, что владеть подобными активами запрещать не планируют.

При этом 25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что министерство не поддерживает введение запрета криптовалют в России, но выступает за регулирование этого рынка. Ведомство участвует в проработке соответствующих законопроектов, отметил чиновник.

Ранее по теме: Минфин предложил новые правила операций с криптовалютой

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных