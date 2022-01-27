Проект Дурова TON призвал власти к диалогу по регулированию криптовалют

Ранее РБК сообщил, что Минфин разработал концепцию регулирования криптовалют в России, в которой предложил проводить операции с криптовалютой через российские банки, идентифицировать владельцев криптокошельков и разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Помимо этого Минфин предложил сделать организаторами системы обмена цифровых валют банки с универсальными лицензиями, которые будут контролировать операции, выявлять незаконные, идентифицировать клиентов и т. д., использовать сервис «Прозрачный блокчейн» для отслеживания операций с криптовалютой и выявления незаконных транзакций, а также создать операторов обмена цифровых валют по модели p2p-обменника (между физлицами) или по модели биржи.