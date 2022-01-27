Проект Дурова TON призвал власти к диалогу по регулированию криптовалют
Прежде чем вводить регулирование криптовалюты в России, необходимо обсуждение с экспертами из профессиональных сообществ для учета интересов тех, кто занимается технологиями в сфере блокчейна. Об этом сообщил ТАСС представитель блокчейн-проекта TON, основанного Павлом Дуровым.
«Прежде чем вводить регулирование этого типа цифровой валюты, необходимо обсудить с экспертами из профессиональных сообществ все преимущества и возможные последствия таких мер, выработать соответствующий алгоритм, учитывающий интересы довольно большого количества вовлеченных в работу с технологиями блокчейн в России людей, а также прописать дорожную карту развития этого направления в стране», — пишет агентство.
Представитель TON добавил, что рынок блокчейна и криптовалюты сегодня только набирает обороты и влечет за собой «неизбежное развитие экономики». «Многие крупнейшие корпорации, мировые гиганты в области IT, запускают проекты на базе блокчейна или интегрируют криптовалюту в свои решения для рынка. Правительства некоторых государств всерьез задумываются о наделении криптовалюты официальным статусом, а где-то она уже является законным платежным средством», — напомнил представитель TON.
Ранее РБК сообщил, что Минфин разработал концепцию регулирования криптовалют в России, в которой предложил проводить операции с криптовалютой через российские банки, идентифицировать владельцев криптокошельков и разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Помимо этого Минфин предложил сделать организаторами системы обмена цифровых валют банки с универсальными лицензиями, которые будут контролировать операции, выявлять незаконные, идентифицировать клиентов и т. д., использовать сервис «Прозрачный блокчейн» для отслеживания операций с криптовалютой и выявления незаконных транзакций, а также создать операторов обмена цифровых валют по модели p2p-обменника (между физлицами) или по модели биржи.
В письме Минфина приведена позиция ФСБ, по мнению которой регулирование криптовалюты позволит создать инструменты для получения информации от криптобирж и обменников о данных их пользователей для установления конечных бенефициаров.
20 января ЦБ выпустил доклад для общественных консультаций, где говорится о рисках для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности России из-за распространения криптовалют. Регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и р2р-платформами. За нарушение запрета предлагается ввести ответственность, однако точная мера не разработана. При этом в ЦБ уточнили, что владеть подобными активами запрещать не планируют.
При этом 25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что министерство не поддерживает введение запрета криптовалют в России, но выступает за регулирование этого рынка. Ведомство участвует в проработке соответствующих законопроектов, отметил чиновник.