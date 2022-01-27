Bloomberg: Путин поддерживает позицию Минфина по регулированию рынка криптовалют
Президент России Владимир Путин поддерживает предложения правительства России по регулированию криптовалюты в стране, которые идут вразрез с предложениями Центрального банка о полном запрете данной цифровой валюты в России. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом.
В частности, президент поддерживает предложение об ограничении майнинга нескольким регионами с высоким уровнем выработки электроэнергии, такими как Иркутская область, Красноярский край и Республика Карелия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался озвучить позицию Путина по данному вопросу, отметив, что накануне президент поручил правительству и ЦБ сформировать консолидированную позицию по данному вопросу. Вчера Путин заявил, что Россия обладает преимуществами в области майнинга криптовалюты за счет наличия специалистов в этой сфере и профицита электроэнергии.
20 января ЦБ выпустил доклад для общественных консультаций, где говорится о рисках для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности России из-за распространения криптовалют. Регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и р2р-платформами. За нарушение запрета предлагается ввести ответственность, однако точная мера не разработана. При этом в ЦБ уточнили, что владеть подобными активами запрещать не планируют.
Позицию ЦБ не разделяет Минфин. Ведомство разработало собственную концепцию регулирования криптовалюты в России, в которой предложило проводить операции с криптовалютой через российские банки, идентифицировать владельцев криптокошельков и разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. По мнению Минфина, регулирование поможет отслеживать незаконные операции с криптовалютой и увеличить доходы бюджета. Этот документ поддержали в ФСБ и Росфинмониторинге.
25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что министерство не поддерживает введение запрета криптовалют в России, но выступает за регулирование этого рынка. Ведомство участвует в проработке соответствующих законопроектов, отметил чиновник.