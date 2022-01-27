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Bloomberg: Путин поддерживает позицию Минфина по регулированию рынка криптовалют

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддерживает предложения правительства России по регулированию криптовалюты в стране, которые идут вразрез с предложениями Центрального банка о полном запрете данной цифровой валюты в России. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом.

В частности, президент поддерживает предложение об ограничении майнинга нескольким регионами с высоким уровнем выработки электроэнергии, такими как Иркутская область, Красноярский край и Республика Карелия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался озвучить позицию Путина по данному вопросу, отметив, что накануне президент поручил правительству и ЦБ сформировать консолидированную позицию по данному вопросу. Вчера Путин заявил, что Россия обладает преимуществами в области майнинга криптовалюты за счет наличия специалистов в этой сфере и профицита электроэнергии. 

20 января ЦБ выпустил доклад для общественных консультаций, где говорится о рисках для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности России из-за распространения криптовалют. Регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и р2р-платформами. За нарушение запрета предлагается ввести ответственность, однако точная мера не разработана. При этом в ЦБ уточнили, что владеть подобными активами запрещать не планируют.

Позицию ЦБ не разделяет Минфин. Ведомство разработало собственную концепцию регулирования криптовалюты в России, в которой предложило проводить операции с криптовалютой через российские банки, идентифицировать владельцев криптокошельков и разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. По мнению Минфина, регулирование поможет отслеживать незаконные операции с криптовалютой и увеличить доходы бюджета. Этот документ поддержали в ФСБ и Росфинмониторинге.

25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что министерство не поддерживает введение запрета криптовалют в России, но выступает за регулирование этого рынка. Ведомство участвует в проработке соответствующих законопроектов, отметил чиновник.

Ранее по теме: ВЦИОМ: мнения россиян о запрете криптовалют разделились поровну

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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