Минфин предложил разрешить нерезидентам удаленно покупать криптовалюту в России
Минфин предложил разрешить нерезидентам покупать криптовалюту, в том числе удаленно, через российскую финансовую инфраструктуру для привлечения иностранных инвесторов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пояснения ведомства к концепции регулирования рынка криптовалют.
Согласно инициативе Минфина, иностранцы смогут приобретать цифровые активы как на российских, так и на иностранных криптовалютных биржах, если те выполнят требования о «приземлении» в России. Это будет возможно при условии, что средства с торговых площадок будут выводиться через уполномоченные российские банки. «В случае формирования легального оборота криптовалют в российском правовом поле и в рамках российской финансовой системы высока вероятность прихода иностранных инвесторов для приобретения вновь создаваемых криптовалют у российских майнеров», — отметили в министерстве.
Также в ведомстве предложили изучить возможность ограничения числа торгуемых в России криптовалют. Ожидается, что это поможет защитить инвесторов, поскольку иностранные криптовалютные биржи «зачастую не проводят никакой проверки проектов перед листингом, допуская к торгам откровенно мошеннические активы и криптовалюты финансовых пирамид». Регулируемый оборот через лицензируемых российских организаторов системы обмена, считает Минфин, позволит ограничить список торгуемых активов и предложить россиянам доступ только к наиболее зрелым и устоявшимся криптовалютам.
Накануне правительство утвердило концепцию Минфина по развитию криптовалют, которая предполагает введение новых субъектов регулирования, разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, а также введение лицензирования профильных торговых площадок и идентификации владельцев криптокошельков. Согласно документу, все операции с криптовалютами будут проходить через российские банки (они будут организаторами системы обмена цифровых валют), а держателям криптокошельков нужно будет пройти упрощенную или полную идентификацию и открыть электронный кошелек в банке. Для контроля и отслеживания платежей предлагается использовать сервис Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн». Надзорные функции в рамках концепции предлагается распределить между ЦБ, Минфином, Росфинмониторингом, ФНС, Минцифры и Генпрокуратурой. До 18 февраля Минфин и ЦБ должны подготовить соответствующий законопроект.
Появлению «дорожной карты» предшествовал опубликованный ЦБ доклад, который предусматривал запрет майнинга, выпуска, обращения и обмена криптовалют. Регулятор посчитал, что допуск криптовалют в российскую финансовую систему создает «огромный риск финансовой стабильности» для российского рынка. В конце января президент России Владимир Путин поручил ЦБ и правительству в ближайшее время прийти к единому решению относительно регулирования цифровых активов и доложить о результатах обсуждения. Агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что президент поддерживает концепцию Минфина, которая идет вразрез с подходом ЦБ, но официально Кремль эти данные не комментировал.