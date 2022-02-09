Минфин предложил разрешить нерезидентам удаленно покупать криптовалюту в России

Накануне правительство утвердило концепцию Минфина по развитию криптовалют, которая предполагает введение новых субъектов регулирования, разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, а также введение лицензирования профильных торговых площадок и идентификации владельцев криптокошельков. Согласно документу, все операции с криптовалютами будут проходить через российские банки (они будут организаторами системы обмена цифровых валют), а держателям криптокошельков нужно будет пройти упрощенную или полную идентификацию и открыть электронный кошелек в банке. Для контроля и отслеживания платежей предлагается использовать сервис Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн». Надзорные функции в рамках концепции предлагается распределить между ЦБ, Минфином, Росфинмониторингом, ФНС, Минцифры и Генпрокуратурой. До 18 февраля Минфин и ЦБ должны подготовить соответствующий законопроект.