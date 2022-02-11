Набиуллина назвала «смущающими» доводы Минфина в пользу легализации криптовалют
Доводы, которые Министерство финансов приводит в доказательство необходимости легализации криптовалют в России, смущают Центральный банк, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Концепция Минфина как раз говорит о некоторых плюсах от легализации криптовалют, и эта аргументация нас смущает. Мы будем обсуждать это. Но еще больше смущает то, что на те риски, которые мы указываем, концепция Минфина пока не отвечает. Вот эти риски никто не оспорил, и никто не понимает пока, как их митигировать (уменьшить. — Прим. ред.)», — сказала она.
Набиуллина напомнила, что ЦБ видит в развитии рынка криптовалют риски для благосостояния граждан, денежного обращения и финансовой стабильности. Такие активы могут использоваться для нелегальных операций, с которыми регулятор боролся «долгие годы», добавила она.
«Криптовалюта по своей природе откроет новый масштабный канал для таких операций и будет новый виток», — предупредила глава ЦБ, подчеркнув особый риск при вовлечении в криптовалютный рынок банков, как это предлагает сделать Минфин.
Минфин не обсуждал свою концепцию с ЦБ перед публикацией, отметила Набиуллина. Тот уже направил свою позицию по данному документу в правительство. Основной вывод состоит в том, что предлагаемые правительством подходы к регулированию цифровых активов пока не позволяют нивелировать существующие риски, но при это создают новые угрозы, рассказала председатель ЦБ.
Набиуллина также ответила на тезис о том, что криптовалюты в России следует легализовать, поскольку жители страны уже сильно вовлечены в данный рынок.
«Если мы не можем сказать, что рисков нет, не знаем, как их купировать, конечно, надо сделать все для того, чтобы вовлеченность людей в этот рынок была меньше», — сказала она. «Вопрос: мы хотим, чтобы больше еще людей было вовлечено в этот рынок или меньше? Центральный банк хочет, чтобы этих людей было меньше», — пояснила Набиуллина.
Глава ЦБ сравнила криптовалюты с валютной ипотекой, которая изначально казалась гражданам привлекательной, и они брали ее, не осознавая валютные риски. Когда курс рубля упал, встал вопрос, почему это не было запрещено, напомнила Набиуллина. «Эти проблемы приходилось решать правительству, Центральному банку, много легко на плечи самих банков. Но масштаб был куда меньше, чем с криптовалютами», — отметила она.
Наконец, Набиуллина оспорила довод, что легализация криптовалют позволит российскому бюджету собрать дополнительный объем налогов. Аналитики в отчете, подготовленном для правительства, оценили максимальную ежегодную сумму подобных поступлений в 1 трлн руб., писал The Bell 6 февраля. По словам главы ЦБ, здесь не учитывается тот факт, что вместе с нелегальными операциями, которые достаточно легко проводить с криптовалютой, возникнут условия для ухода от налогов в целом.
Ранее, 20 января, ЦБ опубликовал доклад, предложив запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. ЦБ счел необходимым ввести ответственность за нарушение запрета, но точную меру пока не разработал. Запрет на владение подобными активами при этом не предполагается.
В правительстве не согласились с идеями ЦБ и сказали, что данные активы нужно регулировать, а не запрещать. 8 февраля правительство утвердило соответствующую концепцию Минфина. В ней сказано, что полное отсутствие регулирования отрасли, равно как и установление запрета на криптовалюты, приведет к повышению доли теневой экономики, росту мошенничества и дестабилизации финансовой отрасли в целом.
Минфин предложил проводить все операции с криптовалютами через российские банки. Держателей криптокошельков в этом случае обяжут пройти упрощенную или полную идентификацию, открыв в кредитной организации электронный кошелек. Для отслеживания транзакций предлагается использовать сервис Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн», который позволит определять параметры операций по степени риска, отслеживать цепочки перемещения цифровых финансовых активов, создавать базу данных криптовалютных кошельков, связанных с противоправной деятельностью и финансированием терроризма.
Операторами обмена цифровых валют предложено сделать криптообменники и криптобиржи. К ним будут применяться требования по лицензированию: в частности, их обяжут иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала. На российский рынок могут допустить и иностранные криптобиржи, но им надо будет открыть в стране представительства.
26 января президент России Владимир Путин заявил о своей осведомленности о дискуссии на тему криптовалют. Он поручил ЦБ и правительству в ближайшее время прийти к единому решению относительно регулирования таких активов и доложить о результатах обсуждения. Также глава государства отметил, что Россия обладает определенными преимуществами в сфере майнинга криптовалют.