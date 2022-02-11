Набиуллина назвала «смущающими» доводы Минфина в пользу легализации криптовалют

«Концепция Минфина как раз говорит о некоторых плюсах от легализации криптовалют, и эта аргументация нас смущает. Мы будем обсуждать это. Но еще больше смущает то, что на те риски, которые мы указываем, концепция Минфина пока не отвечает. Вот эти риски никто не оспорил, и никто не понимает пока, как их митигировать (уменьшить. — Прим. ред.)», — сказала она.