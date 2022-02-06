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Финансы

The Bell: объем налогов с крипторынка может составлять до 1 трлн рублей

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Объем собираемых с российского крипторынка налогов даже при упрощенной системе налогообложения может составить до 1 трлн руб. в год. Такая оценка представлена в аналитической записке, подготовленной для правительства. С документом ознакомился The Bell. 

В записке представлены разные оценки рынка криптовалют. Авторы документа со ссылкой на данные платформы Coinmarketcap отмечают, что доля России может составлять не менее 12% (16,4 трлн руб.).

В документе Аналитического центра при правительстве в то же время говорится, что этот показатель достигает лишь 13,3 трлн руб. Эксперты предложили отдельно считать налоги для юрлиц — бирж и посредников — и тех, кто будет платить налоги с доходов на инвестиции.

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«С легальных криптобирж, по расчетам центра, государство могло бы получать от 90 млрд до 180 млрд руб. в год (в зависимости от налоговой ставки). А налоги с доходов от инвестирования в криптовалюты могли бы принести в бюджет до 606 млрд руб. — если рынок будет расти теми же темпами, что в предыдущие годы», — отмечает издание.

Ранее Bloomberg сообщил, что россияне владеют криптовалютой на сумму более $214 млрд (16,5 трлн руб.) — такую оценку используют Кремль и правительство для разработки концепции регулирования отрасли.

Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков также оценивал рынок в 5 трлн руб., а Центробанк приводил данные, согласно которым объем операций с криптовалютами по итогам прошлого года составил $5 млрд.

В январе ЦБ представил доклад для общественных консультаций, где говорится о рисках для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности России из-за распространения криптовалют. Регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. За нарушение запрета ЦБ предложил ввести ответственность, но точную меру не указал. Однако устанавливать запрет на владение криптовалютой регулятор не планирует.

26 января президент России Владимир Путин заявил о своей осведомленности о дискуссии на тему криптовалют. Он поручил ЦБ и правительству в ближайшее время прийти к единому решению относительно регулирования таких активов и доложить о результатах обсуждения. 

По словам заместителя министра финансов Алексей Моисеева, правительство примет конкретное решение по регулированию криптовалют в России в течение месяца.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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