The Bell: объем налогов с крипторынка может составлять до 1 трлн рублей
Объем собираемых с российского крипторынка налогов даже при упрощенной системе налогообложения может составить до 1 трлн руб. в год. Такая оценка представлена в аналитической записке, подготовленной для правительства. С документом ознакомился The Bell.
В записке представлены разные оценки рынка криптовалют. Авторы документа со ссылкой на данные платформы Coinmarketcap отмечают, что доля России может составлять не менее 12% (16,4 трлн руб.).
В документе Аналитического центра при правительстве в то же время говорится, что этот показатель достигает лишь 13,3 трлн руб. Эксперты предложили отдельно считать налоги для юрлиц — бирж и посредников — и тех, кто будет платить налоги с доходов на инвестиции.
«С легальных криптобирж, по расчетам центра, государство могло бы получать от 90 млрд до 180 млрд руб. в год (в зависимости от налоговой ставки). А налоги с доходов от инвестирования в криптовалюты могли бы принести в бюджет до 606 млрд руб. — если рынок будет расти теми же темпами, что в предыдущие годы», — отмечает издание.
Ранее Bloomberg сообщил, что россияне владеют криптовалютой на сумму более $214 млрд (16,5 трлн руб.) — такую оценку используют Кремль и правительство для разработки концепции регулирования отрасли.
Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков также оценивал рынок в 5 трлн руб., а Центробанк приводил данные, согласно которым объем операций с криптовалютами по итогам прошлого года составил $5 млрд.
В январе ЦБ представил доклад для общественных консультаций, где говорится о рисках для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности России из-за распространения криптовалют. Регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. За нарушение запрета ЦБ предложил ввести ответственность, но точную меру не указал. Однако устанавливать запрет на владение криптовалютой регулятор не планирует.
26 января президент России Владимир Путин заявил о своей осведомленности о дискуссии на тему криптовалют. Он поручил ЦБ и правительству в ближайшее время прийти к единому решению относительно регулирования таких активов и доложить о результатах обсуждения.
По словам заместителя министра финансов Алексей Моисеева, правительство примет конкретное решение по регулированию криптовалют в России в течение месяца.