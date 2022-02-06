The Bell: объем налогов с крипторынка может составлять до 1 трлн рублей

«С легальных криптобирж, по расчетам центра, государство могло бы получать от 90 млрд до 180 млрд руб. в год (в зависимости от налоговой ставки). А налоги с доходов от инвестирования в криптовалюты могли бы принести в бюджет до 606 млрд руб. — если рынок будет расти теми же темпами, что в предыдущие годы», — отмечает издание.