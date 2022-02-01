Bloomberg: объем рынка криптовалюты в России оценивается в 16,5 трлн рублей
Жители России владеют криптовалютой на сумму более $214 млрд (16,5 трлн руб.) — такую оценку используют Кремль и правительство для разработки концепции регулирования отрасли, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Оценка была рассчитана в прошлом месяце путем анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптобирж и другой информации.
По данным сингапурского платежного шлюза TripleA , более 17 млн россиян, или около 12% всего населения, владеют той или иной криптовалютой. По словам источников агентства, возраст около 60% местных криптоинвесторов составляет от 25 до 44 лет.
Цифра в $214 млрд эквивалента примерно 12% от общей мировой стоимости криптоактивов или трети рыночной капитализации базового российского фондового индекса, уточняет агентство. При этом цифра может быть занижена, поскольку некоторые трейдеры скрывают свою деятельность, используя закрытые частные сети для торговли. По данным CoinMarketCap, капитализация мирового рынка криптовалют после недавнего спада составляет около $1,75 трлн.
При этом оценки объема российского рынка криптовалют озвучивались разные. Например, глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков оценивал рынок в 5 трлн руб., а Центробанк приводил данные, согласно которым объем операций с криптовалютами по итогам прошлого года составил $5 млрд.
В январе ЦБ представил доклад для общественных консультаций, где говорится о рисках для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности России из-за распространения криптовалют. Регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. За нарушение запрета ЦБ предложил ввести ответственность, но точную меру не указал. Однако устанавливать запрет на владение криптовалютой регулятор не планирует.
Минфин с запретом не согласился и представил собственную концепцию, где предложил проводить операции с подобными активами через российские банки, идентифицируя владельцев криптокошельков и разделяя таких инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Получение документов, где изложены инициативы, подтвердили в правительстве. При этом директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что ведомство против запрета криптовалют в России, но поддерживает идею регулирования данного рынка.
28 января глава Минцифры Максут Шадаев также высказался против запрета операций с криптовалютами. По его словам, ограничение оборота криптовалют приведет к остановке развития индустрии блокчейна в России. Это, по словам министра, не укладывается в рамки политики по поддержке ИТ-отрасли.
26 января президент России Владимир Путин заявил о своей осведомленности о дискуссии на тему криптовалют. Он поручил ЦБ и правительству в ближайшее время прийти к единому решению относительно регулирования таких активов и доложить о результатах обсуждения. Также глава государства отметил, что Россия обладает определенными преимуществами в майнинге.
По словам заместителя министра финансов Алексей Моисеева, правительство примет конкретное решение по регулированию криптовалют в России в течение месяца.