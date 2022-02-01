Bloomberg: объем рынка криптовалюты в России оценивается в 16,5 трлн рублей

Минфин с запретом не согласился и представил собственную концепцию, где предложил проводить операции с подобными активами через российские банки, идентифицируя владельцев криптокошельков и разделяя таких инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Получение документов, где изложены инициативы, подтвердили в правительстве. При этом директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что ведомство против запрета криптовалют в России, но поддерживает идею регулирования данного рынка.