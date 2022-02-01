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Финансы

Минфин назвал срок принятия решения по регулированию криптовалют

Ведомости

Правительство примет конкретное решение по регулированию криптовалют в России в течение месяца, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«В правительстве все активно происходит, я думаю, что быстро будет какое-то решение принято. Мои ожидание, что в течение месяца», — сказал он «Интерфаксу».

Пока Центробанк и Минфин сошлись во мнении, что оба против допущения расчетов в криптовалюте в России, уточнил Моисеев. Подобные операции уже запрещены законом. Замминистра выразил мнение, что в будущем оба ведомства придут к компромиссу и по другим вопросам. 

20 января этого года ЦБ представил доклад для общественных консультаций, где говорится о рисках для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности России из-за распространения криптовалют. Регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. За нарушение запрета ЦБ предложил ввести ответственность, но точную меру не указал. Однако устанавливать запрет на владение криптовалютой регулятор не планирует. 

Минфин, в свою очередь, предложил проводить операции с подобными активами через российские банки, идентифицируя владельцев криптокошельков и разделяя таких инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Получение документов, где изложены инициативы, подтвердили в правительстве. При этом директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что ведомство против запрета криптовалют в России, но поддерживает идею регулирования данного рынка. 

28 января глава Минцифры Максут Шадаев высказался о том, что ограничение оборота криптовалют приведет к остановке развития индустрии блокчейна в России. Это, по словам министра, не укладывается в рамки политики по поддержке ИТ-отрасли. 

26 января президент России Владимир Путин заявил о своей осведомленности о дискуссии на тему криптовалют. Он поручил ЦБ и правительству в ближайшее время прийти к единому решению относительно регулирования таких активов и доложить о результатах обсуждения. Также глава государства отметил, что Россия обладает определенными преимуществами в майнинге. 

Ранее по теме: Минцифры предупредило о рисках запрета криптовалют в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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