Минфин назвал срок принятия решения по регулированию криптовалют
Правительство примет конкретное решение по регулированию криптовалют в России в течение месяца, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
«В правительстве все активно происходит, я думаю, что быстро будет какое-то решение принято. Мои ожидание, что в течение месяца», — сказал он «Интерфаксу».
Пока Центробанк и Минфин сошлись во мнении, что оба против допущения расчетов в криптовалюте в России, уточнил Моисеев. Подобные операции уже запрещены законом. Замминистра выразил мнение, что в будущем оба ведомства придут к компромиссу и по другим вопросам.
20 января этого года ЦБ представил доклад для общественных консультаций, где говорится о рисках для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности России из-за распространения криптовалют. Регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. За нарушение запрета ЦБ предложил ввести ответственность, но точную меру не указал. Однако устанавливать запрет на владение криптовалютой регулятор не планирует.
Минфин, в свою очередь, предложил проводить операции с подобными активами через российские банки, идентифицируя владельцев криптокошельков и разделяя таких инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Получение документов, где изложены инициативы, подтвердили в правительстве. При этом директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что ведомство против запрета криптовалют в России, но поддерживает идею регулирования данного рынка.
28 января глава Минцифры Максут Шадаев высказался о том, что ограничение оборота криптовалют приведет к остановке развития индустрии блокчейна в России. Это, по словам министра, не укладывается в рамки политики по поддержке ИТ-отрасли.
26 января президент России Владимир Путин заявил о своей осведомленности о дискуссии на тему криптовалют. Он поручил ЦБ и правительству в ближайшее время прийти к единому решению относительно регулирования таких активов и доложить о результатах обсуждения. Также глава государства отметил, что Россия обладает определенными преимуществами в майнинге.