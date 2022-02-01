Минфин назвал срок принятия решения по регулированию криптовалют

20 января этого года ЦБ представил доклад для общественных консультаций, где говорится о рисках для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности России из-за распространения криптовалют. Регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. За нарушение запрета ЦБ предложил ввести ответственность, но точную меру не указал. Однако устанавливать запрет на владение криптовалютой регулятор не планирует.