Шанс на чудо: небогатые россияне увлеклись криптовалютой

Шанс на чудо: небогатые россияне увлеклись криптовалютойЦифровыми активами в России владеют в основном граждане со средними и низкими доходами
Только один из тысячи россиян сегодня владеет криптовалютой, свидетельствуют результаты исследования, проведенного платформой для обмена цифровых валют Binance. Из них 46% считают криптовалюту своим увлечением, а для 45% цифровые валюты являются дополнительным источником дохода. 5,6% участников опроса заявили Binance, что операции с криптовалютой являются для них основным источником дохода.
При этом только четверть (25,7%) участников исследования когда-либо использовали криптовалюты для оплаты товаров или услуг, 72,7% опрошенных не имеют опыта использования криптовалют в качестве средства оплаты, а 79,2% указали, что возможность оплачивать товары и услуги криптовалютой не имеет для них критически важного значения.
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