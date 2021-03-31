Шанс на чудо: небогатые россияне увлеклись криптовалютой

Только один из тысячи россиян сегодня владеет криптовалютой, свидетельствуют результаты исследования, проведенного платформой для обмена цифровых валют Binance. Из них 46% считают криптовалюту своим увлечением, а для 45% цифровые валюты являются дополнительным источником дохода. 5,6% участников опроса заявили Binance, что операции с криптовалютой являются для них основным источником дохода.