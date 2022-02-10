ЦБ, Минфин и правительство нашли точку соприкосновения в вопросе регулирования криптовалют

«Уже сейчас видно, что обе стороны этой дискуссии (ЦБ как регулятор – и Минфин и правительство) в целом по многим позициям сблизились. В частности, речь идет если о запретах, то скорее о запрете использования криптовалюты в качестве платежного средства, при том что другие аспекты подлежат регулированию», – сказал Шохин. Согласно концепции правительства, криптовалюту можно будет покупать, обменивать, продавать.