ЦБ, Минфин и правительство нашли точку соприкосновения в вопросе регулирования криптовалют

ЦБ, Минфин и правительство нашли точку соприкосновения в вопросе регулирования криптовалютИспользование криптовалют как средства платежа должно быть запрещено
Банк России, Минфин и правительство сблизили позиции в вопросе развития криптовалют в России – эти цифровые валюты не будут средством платежа. Об этом журналистам рассказал президент РСПП Александр Шохин после заседания координационного совета РСПП по вопросам цифровизации. «Ведомости» направили запрос в Банк России.
«Уже сейчас видно, что обе стороны этой дискуссии (ЦБ как регулятор – и Минфин и правительство) в целом по многим позициям сблизились. В частности, речь идет если о запретах, то скорее о запрете использования криптовалюты в качестве платежного средства, при том что другие аспекты подлежат регулированию», – сказал Шохин. Согласно концепции правительства, криптовалюту можно будет покупать, обменивать, продавать.
Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам