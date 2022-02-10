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ЦБ, Минфин и правительство нашли точку соприкосновения в вопросе регулирования криптовалют

Использование криптовалют как средства платежа должно быть запрещено
Наталья Заруцкая
Обеим сторонам дискуссии (ЦБ как регулятор – и Минфин и правительство) удалось сблизиться по многим позициям / Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России, Минфин и правительство сблизили позиции в вопросе развития криптовалют в России – эти цифровые валюты не будут средством платежа. Об этом журналистам рассказал президент РСПП Александр Шохин после заседания координационного совета РСПП по вопросам цифровизации. «Ведомости» направили запрос в Банк России.

«Уже сейчас видно, что обе стороны этой дискуссии (ЦБ как регулятор – и Минфин и правительство) в целом по многим позициям сблизились. В частности, речь идет если о запретах, то скорее о запрете использования криптовалюты в качестве платежного средства, при том что другие аспекты подлежат регулированию», – сказал Шохин. Согласно концепции правительства, криптовалюту можно будет покупать, обменивать, продавать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных