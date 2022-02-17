ЦСР предложил привязать порог допустимых вложений в криптовалюту к уровню дохода инвестора

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) изучили позиции российских регуляторов и иностранный опыт по контролю за рынком криптовалют и подготовили ряд предложений, которые помогут снять спорные вопросы. Доклад «Криптовалюты: актуальная регуляторная повестка» направлен в Минфин, Банк России, Минэкономразвития и аппарат правительства, сообщил собеседник в ЦСР.