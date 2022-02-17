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ЦСР предложил привязать порог допустимых вложений в криптовалюту к уровню дохода инвестора

Эксперты направили регуляторам свои предложения для решения спорных вопросов по регулированию рынка
Анастасия Бойко Наталья Заруцкая
Криптовалюты – это денежные суррогаты, единственным законным платежным средством в России является российский рубль, подчеркивает ЦБ / Евгений Разумный / Ведомости

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) изучили позиции российских регуляторов и иностранный опыт по контролю за рынком криптовалют и подготовили ряд предложений, которые помогут снять спорные вопросы. Доклад «Криптовалюты: актуальная регуляторная повестка» направлен в Минфин, Банк России, Минэкономразвития и аппарат правительства, сообщил собеседник в ЦСР.

Эксперты предлагают привязать допустимые вложения в криптовалюту к уровню дохода инвестора, закрепить за ней платежную функцию для приобретения цифровых финансовых активов, адаптировать законодательство в области электроэнергетики и гражданского права.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных