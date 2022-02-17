ЦСР предложил привязать порог допустимых вложений в криптовалюту к уровню дохода инвестора

ЦСР предложил привязать порог допустимых вложений в криптовалюту к уровню дохода инвестораЭксперты направили регуляторам свои предложения для решения спорных вопросов по регулированию рынка
Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) изучили позиции российских регуляторов и иностранный опыт по контролю за рынком криптовалют и подготовили ряд предложений, которые помогут снять спорные вопросы. Доклад «Криптовалюты: актуальная регуляторная повестка» направлен в Минфин, Банк России, Минэкономразвития и аппарат правительства, сообщил собеседник в ЦСР.
Эксперты предлагают привязать допустимые вложения в криптовалюту к уровню дохода инвестора, закрепить за ней платежную функцию для приобретения цифровых финансовых активов, адаптировать законодательство в области электроэнергетики и гражданского права.
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