Обвал фондового рынка России оказался рекордным за всю историю

24 февраля российский фондовый рынок обвалился максимально за все время наблюдений. Индекс Мосбиржи по итогам основного торгового дня рухнул на 33,2%, его долларовый аналог РТС – на 39,4%. В середине дня индексы падали на 45–50%. Последний раз антирекорд рынок устанавливал 6 октября 2008 г. в разгар финансового кризиса, но даже тогда индексы Мосбиржи и РТС упали не так сильно – на 18,6 и 19,1% соответственно.