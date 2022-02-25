Обвал фондового рынка России оказался рекордным за всю историю«Ведомости» выясняли, что теперь будет с рублем и чего ждать рынку
24 февраля российский фондовый рынок обвалился максимально за все время наблюдений. Индекс Мосбиржи по итогам основного торгового дня рухнул на 33,2%, его долларовый аналог РТС – на 39,4%. В середине дня индексы падали на 45–50%. Последний раз антирекорд рынок устанавливал 6 октября 2008 г. в разгар финансового кризиса, но даже тогда индексы Мосбиржи и РТС упали не так сильно – на 18,6 и 19,1% соответственно.
Падают и мировые фондовые индексы: индустриальный Dow Jones теряет в 18.40 мск 2,11%, NASDAQ – 1,3%, S&P 500 падает на 1,5%, немецкий DAX теряет 4,25%, французский CAC – 4%, британский FTSE – 3,7%, Euro Stoxx 500 падал на 4%.
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