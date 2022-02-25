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Обвал фондового рынка России оказался рекордным за всю историю

«Ведомости» выясняли, что теперь будет с рублем и чего ждать рынку
Екатерина Литова Софья Шелудченко Наталья Заруцкая
Сейчас инвесторам не стоит прибегать к маржинальной торговле в расчете на восстановление / Евгений Разумный / Ведомости

24 февраля российский фондовый рынок обвалился максимально за все время наблюдений. Индекс Мосбиржи по итогам основного торгового дня рухнул на 33,2%, его долларовый аналог РТС – на 39,4%. В середине дня индексы падали на 45–50%. Последний раз антирекорд рынок устанавливал 6 октября 2008 г. в разгар финансового кризиса, но даже тогда индексы Мосбиржи и РТС упали не так сильно – на 18,6 и 19,1% соответственно.

Падают и мировые фондовые индексы: индустриальный Dow Jones теряет в 18.40 мск 2,11%, NASDAQ – 1,3%, S&P 500 падает на 1,5%, немецкий DAX теряет 4,25%, французский CAC – 4%, британский FTSE – 3,7%, Euro Stoxx 500 падал на 4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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