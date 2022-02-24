Великобритания ввела санкции против ВТБ и «Аэрофлота»
Великобритания ввела санкции, которые подразумевают заморозку активов банка ВТБ, а также запрет на посадку самолетов «Аэрофлота» на территории страны. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая в парламенте, передает Bloomberg. Помимо этого Великобритания запрещает экспорт в Россию технологий двойного назначения.
По словам Джонсона, санкционные меры против ВТБ введет и их союзник — США. Вместе с «Аэрофлотом» и ВТБ под санкции попали Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), госкорпорация «Ростех» и «Уралвагонзавод».
Британские санкции коснулись и физических лиц: члена совета директоров «Сибура» Кирилла Шамалова, гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, зампреда правления ВТБ и сына директора ФСБ Дениса Бортникова, а также экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова. Аналогичные санкции против Бортникова и Фрадкова были введены накануне властями США. Также Британия вводит ограничения на суммы, которые россияне могут держать на счетах в Британии.
В пресс-службе ВТБ сообщили «Ведомостям», что санкции для банка — это «реальность последних нескольких лет и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом».
«У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию, мы проработали несколько планов противодействия санкциям таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов», — отметили в ВТБ.
Ранее в ЕС сообщили о введении санкций против 351 депутата Госдумы, которые 15 февраля проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать суверенитет ДНР и ЛНР. Ограничительные меры также распространят на 27 организаций и высокопоставленных лиц, которые, как считают в ЕС, «сыграли роль в подрыве или создании угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Речь идет о членах правительства России, банках, бизнесменах, силовиках и «лицах, ответственных за ведение дезинформационной войны против Украины». Санкции подразумевают заморозку активов в ЕС, запрет на предоставление денежных средств, на въезд на территорию союза и транзит через него.
Европейский совет также ввел запрет на финансирование России, ее правительства и Центрального банка. Им будет ограничен доступ к капиталу, финансовым рынкам и услугам ЕС. Также принятый пакет мер включает в себя ограничение экономических отношений с ДНР и ЛНР, в частности импорта и экспорта. Республикам нельзя предоставлять инвестиции и туристические услуги.
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента России Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о том, как понимать термин «денацификация», сказал: «В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, от профашистских людей и идеологии». Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Россией на фоне военной операции.