В правительстве заявили о содействии работе попавших под санкции компаний
Правительство России будет оказывать поддержку попавшим в санкционный список компаниям, чтобы они продолжали работать в штатном режиме, сообщает пресс-служба правительства.
«Правительство Российской Федерации будет содействовать обеспечению устойчивой работы компаний, попавших в санкционный список, сохранению рабочих мест и заработных плат», — говорится в сообщении правительства.
Россия, как заявили в пресс-службе, располагает достаточными финансовыми ресурсами для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз. Правительство сформировало четкие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных компаний.
«В рамках этой работы были проведены имитационные моделирования (стресс-тесты) последствий введения санкций. По итогам были сформированы четкие планы действий. Финансовый рынок и крупнейшие компании полностью готовы к их реализации», — добавили в правительстве.
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента России Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. Как объяснил глава государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.
Позднее 24 февраля представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о планах ввести «самый жесткий пакет санкций в истории сообщества». О планах по усилению антироссийских санкций, часть которых была введена сразу после признания ДНР и ЛНР, заявили и в США.