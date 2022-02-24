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Общество

В правительстве заявили о содействии работе попавших под санкции компаний

Ведомости

Правительство России будет оказывать поддержку попавшим в санкционный список компаниям, чтобы они продолжали работать в штатном режиме, сообщает пресс-служба правительства.

«Правительство Российской Федерации будет содействовать обеспечению устойчивой работы компаний, попавших в санкционный список, сохранению рабочих мест и заработных плат», — говорится в сообщении правительства.

Россия, как заявили в пресс-службе, располагает достаточными финансовыми ресурсами для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз. Правительство сформировало четкие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных компаний.

«В рамках этой работы были проведены имитационные моделирования (стресс-тесты) последствий введения санкций. По итогам были сформированы четкие планы действий. Финансовый рынок и крупнейшие компании полностью готовы к их реализации», — добавили в правительстве.

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента России Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. Как объяснил глава государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.

Позднее 24 февраля представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о планах ввести «самый жесткий пакет санкций в истории сообщества». О планах по усилению антироссийских санкций, часть которых была введена сразу после признания ДНР и ЛНР, заявили и в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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