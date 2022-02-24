ВТБ объявил о продаже акций «Почта банка» и RCB Bank
«Решение о продаже акций было принято в связи с завершением этапа смены руководства «Почта банка» и в целях оптимизации корпоративной структуры управления данным активом», — говорится в сообщении пресс-службы. В результате доля ВТБ в «Почта банке» снизилась до 50% минус одна акция и сравнялась с долей, принадлежащей ООО «Почтовые финансы», 100% дочерней компании «Почты России».
ВТБ также принял решение продать 46,29% кипрского RCB Bank другим акционерам, которые уже обратились в Центральный банк республики для получения необходимого одобрения сделки для завершения процедур. «Покупателем пакета акций выступили другие акционеры RCB Bank Ltd, сделка заключена и исполнена 24 февраля 2022 г.», — подчеркнули в пресс-службе.
Помимо этого руководство ВТБ объявило о передаче контрольного пакета акций футбольного «Динамо» одноименному Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу.
Ранее сегодня Великобритания объявила о введении нового пакета санкций, который в том числе подразумевает заморозку активов банка ВТБ. Это случилось на фоне начавшейся российской военной операции на территории Донбасса. Как сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ВТБ, санкции для банка — это «реальность последних нескольких лет и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом».
«У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию, мы проработали несколько планов противодействия санкциям таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов», — отметили в ВТБ.
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента России Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.