ВТБ объявил о продаже акций «Почта банка» и RCB Bank

Ранее сегодня Великобритания объявила о введении нового пакета санкций, который в том числе подразумевает заморозку активов банка ВТБ. Это случилось на фоне начавшейся российской военной операции на территории Донбасса. Как сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ВТБ, санкции для банка — это «реальность последних нескольких лет и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом».