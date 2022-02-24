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ВТБ объявил о продаже акций «Почта банка» и RCB Bank

Ведомости

ВТБ объявил о продаже двух акций «Почта банка» новому президенту и председателю правления Александру Пахомову, говорится в сообщении пресс-службы банка, которое есть в распоряжении «Ведомостей». Сделка уже закрыта. Помимо этого ВТБ принял решение продать 46,29% кипрского RCB Bank другим акционерам.

«Решение о продаже акций было принято в связи с завершением этапа смены руководства «Почта банка» и в целях оптимизации корпоративной структуры управления данным активом», — говорится в сообщении пресс-службы. В результате доля ВТБ в «Почта банке» снизилась до 50% минус одна акция и сравнялась с долей, принадлежащей ООО «Почтовые финансы», 100% дочерней компании «Почты России».

ВТБ также принял решение продать 46,29% кипрского RCB Bank другим акционерам, которые уже обратились в Центральный банк республики для получения необходимого одобрения сделки для завершения процедур. «Покупателем пакета акций выступили другие акционеры RCB Bank Ltd, сделка заключена и исполнена 24 февраля 2022 г.», — подчеркнули в пресс-службе. 

Помимо этого руководство ВТБ объявило о передаче контрольного пакета акций футбольного «Динамо» одноименному Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу.

Ранее сегодня Великобритания объявила о введении нового пакета санкций, который в том числе подразумевает заморозку активов банка ВТБ. Это случилось на фоне начавшейся российской военной операции на территории Донбасса. Как сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ВТБ, санкции для банка — это «реальность последних нескольких лет и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом».

«У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию, мы проработали несколько планов противодействия санкциям таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов», — отметили в ВТБ. 

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента России Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.

Ранее по теме: Великобритания ввела санкции против ВТБ и «Аэрофлота»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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