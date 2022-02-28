Ставки рублевых вкладов взлетели до 20%Пока столь щедрую доходность банки готовы предоставить на короткий срок
Российские банки один за другим начали повышать проценты по вкладам – как по рублевым, так и по валютным. Это произошло после резкого роста ключевой ставки с 9,5 до 20% – такой радикальный шаг должен компенсировать рост девальвационных и инфляционных рисков и уберечь сбережения граждан от обесценения. В ряде крупных банков ставки по рублевым депозитам в этот же день достигли или превысили 20%, правда, пока такую высокую доходность можно получить на небольшом сроке.
Пойти на радикальное повышение ключевой ставки до 20% Банку России пришлось из-за «кардинально» изменившихся условий экономики. «Новые иностранные санкции привели к значительному изменению обменного курса рубля, ограничили возможность использования нами золотовалютных резервов», – отметила 28 февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.