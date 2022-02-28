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Ставки рублевых вкладов взлетели до 20%

Пока столь щедрую доходность банки готовы предоставить на короткий срок
Софья Шелудченко Наталья Заруцкая
Еще на прошлой неделе средние ставки по рынку не превышали и 10% / Андрей Гордеев / Ведомости

Российские банки один за другим начали повышать проценты по вкладам – как по рублевым, так и по валютным. Это произошло после резкого роста ключевой ставки с 9,5 до 20% – такой радикальный шаг должен компенсировать рост девальвационных и инфляционных рисков и уберечь сбережения граждан от обесценения. В ряде крупных банков ставки по рублевым депозитам в этот же день достигли или превысили 20%, правда, пока такую высокую доходность можно получить на небольшом сроке.

Пойти на радикальное повышение ключевой ставки до 20% Банку России пришлось из-за «кардинально» изменившихся условий экономики. «Новые иностранные санкции привели к значительному изменению обменного курса рубля, ограничили возможность использования нами золотовалютных резервов», – отметила 28 февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных