FT сообщила о переговорах UniCredit об обмене своих активов в России

Ранее UniCredit получила несколько предложений от финансовых учреждений России. Заключить сделку хотела компания «Интеррос» Владимира Потанина, однако предложение было отклонено. В начале апреля «Интеррос» сообщил, что выкупит долю французской Societe Generale в 99,4% в Росбанке и его страховом бизнесе. В сообщении Societe Generale указано, что группа прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России. Societe Generale может потерять 3,1 млрд евро на продаже Росбанка, отмечает газета.