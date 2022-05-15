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Финансы

FT сообщила о переговорах UniCredit об обмене своих активов в России

Ведомости

Итальянская банковская группа UniCredit обсуждает с российскими банками возможность обмена активами, чтобы прекратить деятельность в России, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Ранее на этой неделе Bloomberg сообщал, что итальянская группа ведет предварительные переговоры о продаже своей части бизнеса в России, так как появились заинтересованные покупатели. Среди покупателей есть не только финансовые учреждения, но и фирмы, заинтересованные в получении банковской лицензии в России, отметили источники издания. 

По словам одного из источников FT, UniCredit ведет переговоры с банками об обмене своего российского кредитного портфеля на иностранный кредитный портфель контрагента.

Ранее по теме: Bloomberg: Unicredit рассматривает возможность прекращения деятельности в России

Ранее UniCredit получила несколько предложений от финансовых учреждений России. Заключить сделку хотела компания «Интеррос» Владимира Потанина, однако предложение было отклонено. В начале апреля «Интеррос» сообщил, что выкупит долю французской Societe Generale в 99,4% в Росбанке и его страховом бизнесе. В сообщении Societe Generale указано, что группа прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России. Societe Generale может потерять 3,1 млрд евро на продаже Росбанка, отмечает газета.

Citigroup рассматривает продажу бизнеса российскому банку, а не обмен активами. Группа ведет «многочисленные переговоры» об этом, пишет газета. 

В мае FT рассказала о подготовке иностранных банков к потере $10 млрд в случае ухода из России. Тогда сообщалось, что в случае полного ухода из страны UniCredit может потерять 5,3 млрд евро. Ранее главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орсель заявил, что банк изучает вариант прекращения деятельности в России на фоне рисков из-за санкций против России. Американский банк Citigroup может потерять $3 млрд, банк зарезервировал под убытки $1 млрд, писала газета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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