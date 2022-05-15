FT сообщила о переговорах UniCredit об обмене своих активов в России
Итальянская банковская группа UniCredit обсуждает с российскими банками возможность обмена активами, чтобы прекратить деятельность в России, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее на этой неделе Bloomberg сообщал, что итальянская группа ведет предварительные переговоры о продаже своей части бизнеса в России, так как появились заинтересованные покупатели. Среди покупателей есть не только финансовые учреждения, но и фирмы, заинтересованные в получении банковской лицензии в России, отметили источники издания.
По словам одного из источников FT, UniCredit ведет переговоры с банками об обмене своего российского кредитного портфеля на иностранный кредитный портфель контрагента.
Ранее UniCredit получила несколько предложений от финансовых учреждений России. Заключить сделку хотела компания «Интеррос» Владимира Потанина, однако предложение было отклонено. В начале апреля «Интеррос» сообщил, что выкупит долю французской Societe Generale в 99,4% в Росбанке и его страховом бизнесе. В сообщении Societe Generale указано, что группа прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России. Societe Generale может потерять 3,1 млрд евро на продаже Росбанка, отмечает газета.
Citigroup рассматривает продажу бизнеса российскому банку, а не обмен активами. Группа ведет «многочисленные переговоры» об этом, пишет газета.
В мае FT рассказала о подготовке иностранных банков к потере $10 млрд в случае ухода из России. Тогда сообщалось, что в случае полного ухода из страны UniCredit может потерять 5,3 млрд евро. Ранее главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орсель заявил, что банк изучает вариант прекращения деятельности в России на фоне рисков из-за санкций против России. Американский банк Citigroup может потерять $3 млрд, банк зарезервировал под убытки $1 млрд, писала газета.