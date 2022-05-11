UniCredit ведет переговоры о продаже бизнеса в России

Среди покупателей есть не только финансовые учреждения, но и фирмы, заинтересованные в получении банковской лицензии в России, отметили источники издания. Имена потенциальных покупателей не называются, пока известно, что переговоры только начались, покупатели не находятся под санкциями. Также утверждается, что UniCredit рассматривает и другие варианты, кроме продажи. Представитель UniCredit отказался от комментариев.