UniCredit ведет переговоры о продаже бизнеса в России
Итальянская банковская группа UniCredit SpA ведет предварительные переговоры о продаже своей части бизнеса в России, так как появились заинтересованные покупатели, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Среди покупателей есть не только финансовые учреждения, но и фирмы, заинтересованные в получении банковской лицензии в России, отметили источники издания. Имена потенциальных покупателей не называются, пока известно, что переговоры только начались, покупатели не находятся под санкциями. Также утверждается, что UniCredit рассматривает и другие варианты, кроме продажи. Представитель UniCredit отказался от комментариев.
В середине марта исполнительный директор группы Андреа Орчел заявлял, что UniCredit рассматривает возможность ухода из России в рамках срочного пересмотра своей деятельности в стране.
Источники Bloomberg отметили, что Орчел «стремится получить выгоду от любой сделки и исключает сделки, которые могут нанести дополнительный ущерб капиталу банка». Переговоры находятся на предварительной стадии, поэтому они могут развалиться, особенно с учетом сложившейся геополитической ситуации.
В начале апреля компания «Интеррос» Владимира Потанина сообщила, что выкупит долю французской Societe Generale в 99,4% в Росбанке и его страховом бизнесе. Сделку планировалось закрыть «через несколько недель». Сумма сделки не раскрывалась. В сообщении Societe Generale указано, что группа прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России.