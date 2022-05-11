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Финансы

UniCredit ведет переговоры о продаже бизнеса в России

Ведомости

Итальянская банковская группа UniCredit SpA ведет предварительные переговоры о продаже своей части бизнеса в России, так как появились заинтересованные покупатели, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Среди покупателей есть не только финансовые учреждения, но и фирмы, заинтересованные в получении банковской лицензии в России, отметили источники издания. Имена потенциальных покупателей не называются, пока известно, что переговоры только начались, покупатели не находятся под санкциями. Также утверждается, что UniCredit рассматривает и другие варианты, кроме продажи. Представитель UniCredit отказался от комментариев.

В середине марта исполнительный директор группы Андреа Орчел заявлял, что UniCredit рассматривает возможность ухода из России в рамках срочного пересмотра своей деятельности в стране.

Источники Bloomberg отметили, что Орчел «стремится получить выгоду от любой сделки и исключает сделки, которые могут нанести дополнительный ущерб капиталу банка». Переговоры находятся на предварительной стадии, поэтому они могут развалиться, особенно с учетом сложившейся геополитической ситуации.

В начале апреля компания «Интеррос» Владимира Потанина сообщила, что выкупит долю французской Societe Generale в 99,4% в Росбанке и его страховом бизнесе. Сделку планировалось закрыть «через несколько недель». Сумма сделки не раскрывалась. В сообщении Societe Generale указано, что группа прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных