Чистый убыток Societe Generale в России в I квартале составил 113 млн евро

Чистая банковская прибыль группы Societe Generale в I квартале выросла с 6,2 до 7,2 млрд евро, средние распределенные активы выросли на 6% год к году до 54,6 млрд евро. Чистая прибыль группы также увеличилась — на 3,44% с 814 млн до 842 млн евро. Рост операционных расходов группы год к году составил почти 13% с 4,7 млрд до 5,3 млрд евро. Рентабельность деятельности Societe Generale с учетом вычета налогов увеличилась на 0,1 п.п до 5,3%. Чистая стоимость риска выросла в 2 раза до 561 млн.