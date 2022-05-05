Чистый убыток Societe Generale в России в I квартале составил 113 млн евро
Убыток французской банковской группы Societe Generale от деятельности в России за I квартал составил 113 млн евро, следует из финансовых результатов компании. Год назад прибыль компании за аналогичный период составила 26 млн евро.
Чистая прибыль от банковской деятельности SG Russia выросла на 8% с 150 млн до 162 млн евро. Чистые риски в России выросли в 16,5 раз год к году до 198 млн евро. При этом операционные расходы компании за I квартал опустились до 105 млн евро против 108 млн евро годом ранее. Средний распределенный капитал Societe Generale в России вырос на 14% с 1,02 млрд до 1,16 млрд евро.
Чистая банковская прибыль группы Societe Generale в I квартале выросла с 6,2 до 7,2 млрд евро, средние распределенные активы выросли на 6% год к году до 54,6 млрд евро. Чистая прибыль группы также увеличилась — на 3,44% с 814 млн до 842 млн евро. Рост операционных расходов группы год к году составил почти 13% с 4,7 млрд до 5,3 млрд евро. Рентабельность деятельности Societe Generale с учетом вычета налогов увеличилась на 0,1 п.п до 5,3%. Чистая стоимость риска выросла в 2 раза до 561 млн.
На март 2022 г. в банках SG Russia имеется непогашенных кредитов на сумму 9,5 млрд евро — на 11,5% больше, чем год назад (8,9 млрд евро). Банковская группа, в свою очередь, должна погасить депозитов на сумму 12,9 млрд евро, что на 24,6% выше показателей прошлого года.
После начала военной операции Societe Generale сообщали о прекращении банковской и страховой деятельности в России. 11 апреля компания «Интеррос» объявила, что выкупит долю Societe Generale в Росбанке и его страховом бизнесе. Росбанк останется привилегированным партнером Societe Generale России, сообщалось в пресс-релизе банка.