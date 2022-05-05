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Финансы

Чистый убыток Societe Generale в России в I квартале составил 113 млн евро

Ведомости

Убыток французской банковской группы Societe Generale от деятельности в России за I квартал составил 113 млн евро, следует из финансовых результатов компании. Год назад прибыль компании за аналогичный период составила 26 млн евро.

Чистая прибыль от банковской деятельности SG Russia выросла на 8% с 150 млн до 162 млн евро. Чистые риски в России выросли в 16,5 раз год к году до 198 млн евро. При этом операционные расходы компании за I квартал опустились до 105 млн евро против 108 млн евро годом ранее. Средний распределенный капитал Societe Generale в России вырос на 14% с 1,02 млрд до 1,16 млрд евро.

Чистая банковская прибыль группы Societe Generale в I квартале выросла с 6,2 до 7,2 млрд евро, средние распределенные активы выросли на 6% год к году до 54,6 млрд евро. Чистая прибыль группы также увеличилась — на 3,44% с 814 млн до 842 млн евро. Рост операционных расходов группы год к году составил почти 13% с 4,7 млрд до 5,3 млрд евро. Рентабельность деятельности Societe Generale с учетом вычета налогов увеличилась на 0,1 п.п до 5,3%. Чистая стоимость риска выросла в 2 раза до 561 млн.

На март 2022 г. в банках SG Russia имеется непогашенных кредитов на сумму 9,5 млрд евро — на 11,5% больше, чем год назад (8,9 млрд евро). Банковская группа, в свою очередь, должна погасить депозитов на сумму 12,9 млрд евро, что на 24,6% выше показателей прошлого года.

После начала военной операции Societe Generale сообщали о прекращении банковской и страховой деятельности в России. 11 апреля компания «Интеррос» объявила, что выкупит долю Societe Generale в Росбанке и его страховом бизнесе. Росбанк останется привилегированным партнером Societe Generale России, сообщалось в пресс-релизе банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных