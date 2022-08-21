Газета
Общество

Экспертиза установила мощность взрывного устройства в машине Дугиной

Ведомости

Мощность взрывного устройства, заложенного под днищем джипа, в котором находилась политолог и журналист Дарья Дугина во время взрыва, составила 400 г в тротиловом эквиваленте, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Мощность бомбы составила примерно 400 г в тротиловом эквиваленте. Части взрывного устройства отправлены на экспертизу», — сказал источник агентства. Также 21 августа правоохранительные органы сообщили, что уголовное дело об убийстве Дарьи Дугиной будет передано в производство Главного следственного управления СК России. Следствие считает, что преступление носит заказной характер.

Дочь философа и общественного деятеля Александра Дугина погибла вечером в субботу в результате взрыва автомобиля, в котором она возвращалась с фестиваля «Традиция». Дугина ехала в Toyota Land Cruiser Prado своего отца, сам он покинул мероприятие на другой машине.

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание передать уголовное дело об убийстве (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в центральный аппарат СК «для дальнейшего оперативного, всестороннего и объективного расследования».

В ведомстве ранее заявляли, что во внедорожнике сработало взрывное устройство, после чего он загорелся.

Ранее по теме: Следствие заявило о заказном характере убийства Дугиной

«На данный момент уже установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем, погибла на месте», — говорится в сообщении СК.

Сгоревший автомобиль направили на специализированную стоянку, назначаются экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая. Кроме того, после ЧП изъята видеозапись с видеорегистратора автомобиля.

«С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер», — добавили в ведомстве.

Гибель Дугиной прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, она не исключила, что к случившемуся могут быть причастны власти Украины.

«Если подтвердится украинский след (а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами), то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к убийству дочери Дугина, пишет агентство УНИАН.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных