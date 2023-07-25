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СК установил полицейского, собиравшего информацию о семье убитой Дугиной

Ведомости

Следственный комитет России установил личность полицейского и еще одного фигуранта, которые за деньги собирали и распространяли информацию о семье убитой журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«Сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции», – цитирует «РИА Новости» Бастрыкина.

По его словам, расследование в отношении Рыбина и Чоудхури находится на завершающей стадии, они знакомятся с материалами уголовного дела.

Дарья Дугина погибла в августе 2022 г. Она возвращалась на автомобиле отца с фестиваля «Традиция». Внедорожник, в котором находилась журналистка, взорвался и загорелся на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области.

Позднее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News, комментируя вопрос о причастности Киева к убийству журналистки Дарьи Дугиной, заявил, что Украина «убивала и будет продолжать убивать русских в любой точке мира до полной победы» страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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