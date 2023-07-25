СК установил полицейского, собиравшего информацию о семье убитой Дугиной
Следственный комитет России установил личность полицейского и еще одного фигуранта, которые за деньги собирали и распространяли информацию о семье убитой журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«Сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции», – цитирует «РИА Новости» Бастрыкина.
По его словам, расследование в отношении Рыбина и Чоудхури находится на завершающей стадии, они знакомятся с материалами уголовного дела.
Дарья Дугина погибла в августе 2022 г. Она возвращалась на автомобиле отца с фестиваля «Традиция». Внедорожник, в котором находилась журналистка, взорвался и загорелся на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области.
Позднее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News, комментируя вопрос о причастности Киева к убийству журналистки Дарьи Дугиной, заявил, что Украина «убивала и будет продолжать убивать русских в любой точке мира до полной победы» страны.