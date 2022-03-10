Минобороны РФ: в биолабораториях Украины изучали передачу инфекций через птиц

Украинский МИД в ответ заявил, что страна не занимается разработкой биологического оружия, и опроверг информацию об уничтожении особо опасных патогенов. В ведомстве также подчеркнули, что на территории Украины нет американских лабораторий. Госдеп США также отрицает, что американская сторона контролирует химические или биологические лаборатории на Украине. При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в американском сенате, которое проходило 8 марта, подтвердила, что на Украине проводятся связанные с США биологические исследования, она также выразила опасения по поводу того, что объекты, где проходят эти работы, могут оказаться под контролем российских войск.