Минобороны РФ: в биолабораториях Украины изучали передачу инфекций через птиц
В украинских лабораториях изучались возможности переноса особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, речь идет о проекте UP-4, который реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы и был рассчитан на период до 2020 г. В рамках проекта изучались в том числе возможности распространения птичьего гриппа H5N1 и болезни Ньюкасла, также известной как «псевдочума птиц», утверждает Кириллов.
«В связи с тем, что Украина имеет уникальное географическое положение, где пересекаются трансконтинентальные пути миграции, в рамках данного проекта было изучено 145 биологических видов. При этом были выявлены как минимум два вида перелетных птиц, маршруты которых проходят преимущественно через территорию России. Одновременно обобщались сведения о маршрутах миграции, пролегающих через страны Восточной Европы», — сказал он.
Кириллов заявил, что в рамках другого проекта Р-781 в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши. «Приоритетным является изучение таких бактериальных и вирусных патогенов, способных передаваться от летучих мышей человеку, как возбудители чумы, лептоспироз, бруцеллез, а также коронавирус», — добавил он.
В Минобороны заявили, что располагают данными о том, что исследования проводятся в непосредственной близости от российских границ: на Кавказе и в районах Черноморского побережья. В реализации проекта задействованы не только украинские, но и грузинская биолаборатория, Политехнический институт Вирджинии и Геологическая служба Соединенных Штатов, сказал Кириллов.
Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе продолжающейся российской военной операции на Украине были обнаружены факты зачистки следов реализуемой в стране военно-биологической программы, финансируемой минобороны США. Он рассказал, что российские военные получили от сотрудников украинских биолабораторий документацию об экстренном уничтожении 24 февраля, в первый день военной операции, особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Кириллов ранее сообщал, что на Украине якобы действовали 30 биологических лабораторий.
Украинский МИД в ответ заявил, что страна не занимается разработкой биологического оружия, и опроверг информацию об уничтожении особо опасных патогенов. В ведомстве также подчеркнули, что на территории Украины нет американских лабораторий. Госдеп США также отрицает, что американская сторона контролирует химические или биологические лаборатории на Украине. При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в американском сенате, которое проходило 8 марта, подтвердила, что на Украине проводятся связанные с США биологические исследования, она также выразила опасения по поводу того, что объекты, где проходят эти работы, могут оказаться под контролем российских войск.