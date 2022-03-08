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МИД Китая призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине

Ведомости

КНР призывает США немедленно опубликовать данные о размещенных на Украине военных биолабораториях, заявил на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. В стране действовали 26 лабораторий и других таких объектов, передает слова представителя китайского МИДа ТАСС.

«США как сторона, которая обладает наибольшим количеством информации о лабораториях, должна как можно скорее раскрыть соответствующие данные, в том числе о находившихся там вирусах и сути исследований над ними», — сказал Лицзянь.

Представитель ведомства призвал также обеспечить безопасность этих лабораторий. По его словам, военные биологические программы США на Украине «могут быть лишь верхушкой айсберга».

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Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о вскрытии фактов реализуемой военно-биологической программы, финансируемой США. По его словам, 24 февраля на Украине были экстренно уничтожены особо опасные патогены: возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

В ведомстве считают, что лаборатории Центрального санитарно-эпидемиологического управления украинского минобороны были задействованы в американской военно-биологической программе.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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