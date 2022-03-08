МИД Китая призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине
КНР призывает США немедленно опубликовать данные о размещенных на Украине военных биолабораториях, заявил на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. В стране действовали 26 лабораторий и других таких объектов, передает слова представителя китайского МИДа ТАСС.
«США как сторона, которая обладает наибольшим количеством информации о лабораториях, должна как можно скорее раскрыть соответствующие данные, в том числе о находившихся там вирусах и сути исследований над ними», — сказал Лицзянь.
Представитель ведомства призвал также обеспечить безопасность этих лабораторий. По его словам, военные биологические программы США на Украине «могут быть лишь верхушкой айсберга».
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о вскрытии фактов реализуемой военно-биологической программы, финансируемой США. По его словам, 24 февраля на Украине были экстренно уничтожены особо опасные патогены: возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
В ведомстве считают, что лаборатории Центрального санитарно-эпидемиологического управления украинского минобороны были задействованы в американской военно-биологической программе.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.