МИД КНР призвал Запад к равноправному диалогу с Россией
Китай приветствует прямые переговоры между Украиной и Россией, а также призывает международное сообщество оказывать им содействие и поддержку до наступления мира, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Призываем США, НАТО и ЕС на равноправной основе развернуть диалог с Россией, взглянуть в лицо тем противоречиям и проблемам, которые накопились за долгие годы, уделить внимание тому негативному влиянию, которое оказало на безопасность России последовательное расширение НАТО на восток», — подчеркнул Ван И (цитата по ТАСС).
Глава МИД также призвал выстроить сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм обеспечения безопасности в Европе на основе принципа неделимой безопасности. Говоря про украинский кризис, дипломат подчеркнул, что для его урегулирования следует руководствоваться основными целями и принципами Устава ООН.
2 марта глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая Го Шуцин заявил, что страна не намерена присоединяться к санкциям, введенным западными странами в отношении России из-за военной операции на Украине. «Мы не будем присоединяться к таким санкциям, к тому же мы продолжаем поддерживать нормальные торгово-экономические и финансовые связи с соответствующими сторонами», — заявил чиновник на пресс-конференции.
Помимо этого МИД КНР заявил, что Китай продолжит импортировать российский природный газ и поддерживать регулярные торговые контакты. Внешнеполитическое ведомство также сообщило, что продолжит содействовать деэскалации ситуации на Украине и приветствует российско-украинские переговоры.
Москва неоднократно называла неприемлемым для себя вступление Украины в НАТО из-за угрозы безопасности России. Требование невступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс Россия включила в предложения по гарантиям безопасности, которые в январе обсудила с представителями США, НАТО и ОБСЕ. США и альянс заявили о приверженности политике «открытых дверей» и о праве Украины самостоятельно выбирать военные альянсы.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.