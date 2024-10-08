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Британия ввела санкции против начальника войск РХБ защиты ВС России Кириллова

Ведомости

Великобритания ввела санкции против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова, следует из обновленных данных управления по осуществлению финансовых санкций.

Санкции коснулись деятельности, связанной с химическим оружием. В список, помимо Кириллова, попали российские войска радиационной, химической и биологической защиты, 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт и 27-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России.

В начале октября Великобритания также ввела санкции в отношении 16 физлиц, которых власти королевства считают хакерами, связанными с группой Evil Corp. МИД Великобритании обвинил группу в сотрудничестве с РФ. Они обвиняются во вмешательство в деятельность государственных ведомств королевства с целью кражи средств.

7 октября Кириллов заявил, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Москву в применении в ходе спецоперации отравляющих веществ. По данным военного ведомства, «доказательства» будут переданы представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления якобы независимого отчета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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