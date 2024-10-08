Британия ввела санкции против начальника войск РХБ защиты ВС России Кириллова
Великобритания ввела санкции против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова, следует из обновленных данных управления по осуществлению финансовых санкций.
Санкции коснулись деятельности, связанной с химическим оружием. В список, помимо Кириллова, попали российские войска радиационной, химической и биологической защиты, 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт и 27-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России.
В начале октября Великобритания также ввела санкции в отношении 16 физлиц, которых власти королевства считают хакерами, связанными с группой Evil Corp. МИД Великобритании обвинил группу в сотрудничестве с РФ. Они обвиняются во вмешательство в деятельность государственных ведомств королевства с целью кражи средств.
7 октября Кириллов заявил, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Москву в применении в ходе спецоперации отравляющих веществ. По данным военного ведомства, «доказательства» будут переданы представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления якобы независимого отчета.