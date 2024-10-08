Британия ввела санкции против начальника войск РХБ защиты ВС России Кириллова

В начале октября Великобритания также ввела санкции в отношении 16 физлиц, которых власти королевства считают хакерами, связанными с группой Evil Corp. МИД Великобритании обвинил группу в сотрудничестве с РФ. Они обвиняются во вмешательство в деятельность государственных ведомств королевства с целью кражи средств.