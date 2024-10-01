Британия ввела санкции против 16 хакеров из якобы российской группы Evil Corp

Все физлица обвиняются во вмешательство в деятельность государственных ведомств королевства с целью кражи средств. Рестрикции предполагают запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения. МИД Великобритании также обвиняет группу якобы в сотрудничестве с российскими властями.