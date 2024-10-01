Британия ввела санкции против 16 хакеров из якобы российской группы Evil Corp
Казначейство Великобритании ввело санкции в отношении 16 физлиц, которых власти королевства считают хакерами связанными с группой Evil Corp. МИД Великобритании обвинил группу в сотрудничестве с РФ. Это следует из обновленных данных британского ведомства.
Ведомство ввело санкции против Эдуарда Бендерского, Дениса Гусева, Андрея Плотницкого, Вадима Погодина, Беята Рамазанова, Александра и Сергея Рыженковых, Алексея Щетинина, Кирилла и Дмитрия Слободских, Дмитрия Смирнова, Ивана Тучкова, Игоря Турашева, Виктора, Артема и Максима Якубцов. Бендерского власти обвинили в обеспечении хакерской инфраструктуры, Гусева в поиске финансирования, Рыженкова в руководстве группой.
Все физлица обвиняются во вмешательство в деятельность государственных ведомств королевства с целью кражи средств. Рестрикции предполагают запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения. МИД Великобритании также обвиняет группу якобы в сотрудничестве с российскими властями.
Лидера группы Максима Якубца власти США обвинили во вмешательстве в работу госорганов еще в 2019 г. Тогда же он был внесен в санкционный список США.