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Британия ввела санкции против 16 хакеров из якобы российской группы Evil Corp

Ведомости

Казначейство Великобритании ввело санкции в отношении 16 физлиц, которых власти королевства считают хакерами связанными с группой Evil Corp. МИД Великобритании обвинил группу в сотрудничестве с РФ. Это следует из обновленных данных британского ведомства.

Ведомство ввело санкции против Эдуарда Бендерского, Дениса Гусева, Андрея Плотницкого, Вадима Погодина, Беята Рамазанова, Александра и Сергея Рыженковых, Алексея Щетинина, Кирилла и Дмитрия Слободских, Дмитрия Смирнова, Ивана Тучкова, Игоря Турашева, Виктора, Артема и Максима Якубцов. Бендерского власти обвинили в обеспечении хакерской инфраструктуры, Гусева в поиске финансирования, Рыженкова в руководстве группой.

Все физлица обвиняются во вмешательство в деятельность государственных ведомств королевства с целью кражи средств. Рестрикции предполагают запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения. МИД Великобритании также обвиняет группу якобы в сотрудничестве с российскими властями.

Лидера группы Максима Якубца власти США обвинили во вмешательстве в работу госорганов еще в 2019 г. Тогда же он был внесен в санкционный список США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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