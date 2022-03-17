Минобороны РФ: украинские биолаборатории получили финансирование от США на $32 млн
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что на Украине при финансовой поддержке США создавались компоненты биологического оружия.
Минобороны РФ также опубликовало копии документов, которые подтверждают финансирование Пентагоном биологических лабораторий на территории Украины.
Речь идет, в частности, о соглашении о совместной биологической деятельности, подписанном Пентагоном и украинским минздравом. В действительности же, утверждает Кириллов, финансирование получали лаборатории минобороны Украины в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объем выделенных средств составил $32 млн, добавил он.
«Неслучайно, что указанные биолаборатории были выбраны Управлением минобороны США по снижению угрозы (ДТРА) и компанией-подрядчиком Black & Veatch в качестве исполнителей проекта UP-8, направленного на изучение возбудителей Конго-крымской гемморагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов», — заявил Кириллов в ходе брифинга.
По его словам, заинтересованность военных биологов США вызвана тем, что эти патогены имеют природные очаги и на Украине, и в России, а применение патогенов может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. «Именно поэтому данный проект получил дополнительное финансирование, а сроки его реализации были продлены», — считают в Минобороны.
Кириллов отметил, что США вложили $1,6 млн в изучение путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей в рамках проекта P-781. Большую часть этих средств получила Украина как основной исполнитель, сказал он. Изучение документов показало, что работы осуществлялись на базе лаборатории в Харькове совместно с центром общественного здравоохранения имени Лугара в Тбилиси.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе продолжающейся российской военной операции на Украине были обнаружены факты зачистки следов реализуемой в стране военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. Он рассказал, что российские военные получили от сотрудников украинских биолабораторий документацию об экстренном уничтожении 24 февраля, в первый день военной операции, особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
МИД Украины в ответ заявил, что страна не занимается разработкой биологического оружия, и опроверг информацию об уничтожении особо опасных патогенов. В ведомстве также подчеркнули, что на территории Украины нет американских лабораторий.
Госдеп США назвал сообщения Минобороны РФ дезинформацией. При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в американском сенате, которое проходило 8 марта, подтвердила, что на Украине проводятся связанные с США биологические исследования, она также выразила опасения по поводу того, что объекты, где проходят эти работы, могут оказаться под контролем российских войск.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков заявил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.