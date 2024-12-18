Шадаев: половина трафика YouTube перешла на отечественные видеохостинги
Половина трафика американского видеохостинга YouTube перешла на российские платформы. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на итоговом заседании общественного совета при Минцифры России.
«Нам нужна альтернатива, и мы видим, что у нас есть претенденты, готовые выходить на эти рынки. Это происходит достаточно быстро», – отметил Шадаев (цитата по ТАСС).
В начале августа у российских пользователей возникли проблемы с доступом к YouTube. Тогда на фоне замедления американского сервиса видеостриминги «VK Видео» и RuTube вошли в топ-3 по числу скачиваний среди бесплатных приложений в магазине App Store и Google Play. Власти России заявляли, что проблемы в работе связаны с бездействием Google. В корпорации заверяли, что сбои в работе YouTube не связаны с техническими проблемами или ее действиями.
«Ведомости» со ссылкой на представителя VK сообщали, что компания улучшила свою сеть доставки контента (CDN) в ответ на увеличение количества пользователей и трафика «VK Видео». С начала 2024 г. видеотрафик вырос на 30%, что потребовало увеличения мощностей сети.