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Шадаев: половина трафика YouTube перешла на отечественные видеохостинги

Ведомости

Половина трафика американского видеохостинга YouTube перешла на российские платформы. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на итоговом заседании общественного совета при Минцифры России.

«Нам нужна альтернатива, и мы видим, что у нас есть претенденты, готовые выходить на эти рынки. Это происходит достаточно быстро», – отметил Шадаев (цитата по ТАСС).

В начале августа у российских пользователей возникли проблемы с доступом к YouTube. Тогда на фоне замедления американского сервиса видеостриминги «VK Видео» и RuTube вошли в топ-3 по числу скачиваний среди бесплатных приложений в магазине App Store и Google Play. Власти России заявляли, что проблемы в работе связаны с бездействием Google. В корпорации заверяли, что сбои в работе YouTube не связаны с техническими проблемами или ее действиями.

«Ведомости» со ссылкой на представителя VK сообщали, что компания улучшила свою сеть доставки контента (CDN) в ответ на увеличение количества пользователей и трафика «VK Видео». С начала 2024 г. видеотрафик вырос на 30%, что потребовало увеличения мощностей сети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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