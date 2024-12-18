Шадаев: половина трафика YouTube перешла на отечественные видеохостинги

В начале августа у российских пользователей возникли проблемы с доступом к YouTube. Тогда на фоне замедления американского сервиса видеостриминги «VK Видео» и RuTube вошли в топ-3 по числу скачиваний среди бесплатных приложений в магазине App Store и Google Play. Власти России заявляли, что проблемы в работе связаны с бездействием Google. В корпорации заверяли, что сбои в работе YouTube не связаны с техническими проблемами или ее действиями.