Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

YouTube перестал открываться в России

Сообщения о сбоях поступают из всех крупных городов страны
Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости

Российские пользователи сообщают о сбое в работе YouTube, следует из данных сервиса Brand Analytics. Сообщения поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других крупных городов.

Проблемы с работой сервиса наблюдаются и у ряда сотрудников «Ведомостей». Стриминг не открывается ни на мобильной, ни на десктопной версиях.

Замедление YouTube в России началось в июле. 3 августа YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей. Видео при этом продолжали воспроизводиться в высоком качестве в «Яндекс браузере» и в десктопной версии Safari.

Российские власти заявляли, что проблемы в работе связаны с бездействием Google. По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, компания не проводит обслуживание серверов в России из-за санкций. В Google заявили, что сбои в работе YouTube не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны корпорации.

На фоне замедления YouTube российские видеостриминги «VK Видео» и RuTube вошли в топ-3 по числу скачиваний среди бесплатных приложений в магазине App Store и Google Play.

Обсуждение блокировки YouTube в России началось после начала военной операции на Украине в 2022 г. Власти обвиняли платформу в том, что та допускает публикацию дискредитирующих армию и руководство России материалов.

При этом заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявлял в сентябре 2023 г., что России нужно развивать собственные проекты, прежде чем блокировать YouTube. Зампред комитета по информполитике, телеведущий Евгений Попов лично выступал против блокировки сервиса.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных