YouTube перестал открываться в России

Российские власти заявляли, что проблемы в работе связаны с бездействием Google. По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, компания не проводит обслуживание серверов в России из-за санкций. В Google заявили, что сбои в работе YouTube не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны корпорации.