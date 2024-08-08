YouTube перестал открываться в России

YouTube перестал открываться в РоссииСообщения о сбоях поступают из всех крупных городов страны
Российские пользователи сообщают о сбое в работе YouTube, следует из данных сервиса Brand Analytics. Сообщения поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других крупных городов.
Проблемы с работой сервиса наблюдаются и у ряда сотрудников «Ведомостей». Стриминг не открывается ни на мобильной, ни на десктопной версиях.
Российские власти заявляли, что проблемы в работе связаны с бездействием Google. По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, компания не проводит обслуживание серверов в России из-за санкций. В Google заявили, что сбои в работе YouTube не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны корпорации.
На фоне замедления YouTube российские видеостриминги «VK Видео» и RuTube вошли в топ-3 по числу скачиваний среди бесплатных приложений в магазине App Store и Google Play.
Обсуждение блокировки YouTube в России началось после начала военной операции на Украине в 2022 г. Власти обвиняли платформу в том, что та допускает публикацию дискредитирующих армию и руководство России материалов.
При этом заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявлял в сентябре 2023 г., что России нужно развивать собственные проекты, прежде чем блокировать YouTube. Зампред комитета по информполитике, телеведущий Евгений Попов лично выступал против блокировки сервиса.