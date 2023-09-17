В Госдуме видят от блокировки YouTube больше вреда, чем пользы

В Госдуме видят от блокировки YouTube больше вреда, чем пользыПри этом депутаты убеждены, что у российских создателей контента на этой площадке нет будущего
России нужно развивать собственные проекты, прежде чем блокировать YouTube, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
«Блокировка YouTube принесет больше вреда, чем пользы. Но это не значит, что России не нужно развивать свои альтернативы. YouTube продолжает оставаться враждебной площадкой, осознанно нарушающей законодательство нашей страны, и нет гарантии, что завтра она не начнет проводить более агрессивную политику по распространению противоправных роликов», – написал Горелкин в Telegram, добавив, что у российских контентмейкеров на YouTube «нет будущего».
До этого глава комитета по информполитике Александр Хинштейн также заявил, что запрет на работу YouTube в стране является преждевременным. По его словам, сейчас полноценной замены этому видеохостингу среди российских аналогов нет. «Ключевое слово тут – пока», – подчеркнул депутат.
Летом Горелкин отмечал, что хоть американский видеохостинг и «враждебен» по отношению к России, но у него нет сейчас альтернативы и его блокировка невозможна. О том, что блокировка в парламенте не обсуждается, говорил и другой зампред комитета по информполитике, телеведущий Евгений Попов. Тогда он лично выступил против подобных предложений.
Попов комментировал заявление главы «Газпром-медиа» и экс-руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, который предложил рассмотреть вопрос блокировки, если платформа «продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства». Жаров при этом признал, что принадлежащий «Газпром-медиа» Rutube пока не может полностью заменить американский хостинг.
Российский Rutube все еще работает над привлечением блогеров на платформу. Летом 2022 г. видеохостинг объявил о запуске программы финансовой поддержки отечественных блогеров. YouTube раньше делился с российскими видеоблогерами доходами от рекламы, подписки, платных функций и др. Но в марте прошлого года, после начала боевых действий на Украине и последующих санкций против России, платформа сначала уведомила о приостановке продажи рекламы в России, а затем сообщила, что полностью приостанавливает все возможности монетизации для российских авторов.
Сейчас власти обсуждают блокировку мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ), который объявил о глобальном запуске функции каналов. Горелкин допускал пересмотр решения по работе WhatsApp в РФ в случае, если мессенджер начинает «расширять функционал в сторону массового распространения информации». Сейчас в России заблокированы другие соцсети экстремистской Meta – Instagram и Facebook.