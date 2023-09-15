Вице-спикер Госдумы Даванков попросил Роскомнадзор не блокировать WhatsApp
Блокировка мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ) может привести к негативной реакции российского общества. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в своем обращении к главе Роскомнадзора Андрею Липову, копия есть у «Ведомостей».
«WhatsApp остается у граждан России самым популярным мессенджером. По данным социологических опросов, 70% граждан России пользуются WhatApp по состоянию на март 2023 г. По экспертным оценкам, аудитория WhatsApp в России составляет более 73 млн человек», – отмечает Даванков.
Даванков отмечает, что блокировка соцсети «может привести к негативной реакции со стороны большинства российских граждан». Кроме того, по оценкам вице-спикера, это может отразиться и на представителях малого и среднего бизнеса, которые используют мессенджер как средство для коммуникации с клиентами.
«В то же время вице-президент Meta Ник Клегг в марте 2022 г. публично заявил, что Meta выступает о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан России, тем самым обозначив возможность для компромиссного сотрудничества», – подчеркнул депутат.
Вице-спикер предложил достигнуть этого компромисса с компанией и договориться о работе в соцсети русскоязычных каналов. В частности, разработать порядок ограничений для «конкретных каналов, которые нарушили законодательство России, вместо ограничения доступа ко всему мессенджеру».
13 сентября WhatsApp объявил о глобальном запуске функции каналов более чем в 150 странах. После этого зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин допустил пересмотр решения по работе WhatsApp в России в случае, если мессенджер начинает «расширять функционал в сторону массового распространения информации».
В РКН при этом уточняли, что служба может заблокировать соцсеть, если та откажется удалять «недружественные каналы». Подчеркивалось, что требования законодательства распространяются на все компании, которые работают на территории страны и ориентируются на российских пользователей.
Сейчас в России заблокированы другие соцсети Meta – Instagram и Facebook. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ после заявления пресс-секретаря Meta Platforms Энди Стоуна о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram.