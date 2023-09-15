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Вице-спикер Госдумы Даванков попросил Роскомнадзор не блокировать WhatsApp

Ведомости

Блокировка мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ) может привести к негативной реакции российского общества. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в своем обращении к главе Роскомнадзора Андрею Липову, копия есть у «Ведомостей».

«WhatsApp остается у граждан России самым популярным мессенджером. По данным социологических опросов, 70% граждан России пользуются WhatApp по состоянию на март 2023 г. По экспертным оценкам, аудитория WhatsApp в России составляет более 73 млн человек», – отмечает Даванков.

Даванков отмечает, что блокировка соцсети «может привести к негативной реакции со стороны большинства российских граждан». Кроме того, по оценкам вице-спикера, это может отразиться и на представителях малого и среднего бизнеса, которые используют мессенджер как средство для коммуникации с клиентами.

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«В то же время вице-президент Meta Ник Клегг в марте 2022 г. публично заявил, что Meta выступает о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан России, тем самым обозначив возможность для компромиссного сотрудничества», – подчеркнул депутат.

Вице-спикер предложил достигнуть этого компромисса с компанией и договориться о работе в соцсети русскоязычных каналов. В частности, разработать порядок ограничений для «конкретных каналов, которые нарушили законодательство России, вместо ограничения доступа ко всему мессенджеру».

13 сентября WhatsApp объявил о глобальном запуске функции каналов более чем в 150 странах. После этого зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин допустил пересмотр решения по работе WhatsApp в России в случае, если мессенджер начинает «расширять функционал в сторону массового распространения информации».

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В РКН при этом уточняли, что служба может заблокировать соцсеть, если та откажется удалять «недружественные каналы». Подчеркивалось, что требования законодательства распространяются на все компании, которые работают на территории страны и ориентируются на российских пользователей.

Сейчас в России заблокированы другие соцсети Meta – Instagram и Facebook. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ после заявления пресс-секретаря Meta Platforms Энди Стоуна о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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