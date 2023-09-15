Вице-спикер Госдумы Даванков попросил Роскомнадзор не блокировать WhatsApp

Даванков отмечает, что блокировка соцсети «может привести к негативной реакции со стороны большинства российских граждан». Кроме того, по оценкам вице-спикера, это может отразиться и на представителях малого и среднего бизнеса, которые используют мессенджер как средство для коммуникации с клиентами.