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В Совфеде допустили блокировку WhatsApp из-за новостных каналов

Ведомости

В случае возникновения явных угроз информационной безопасности из-за появления новостных каналов в WhatsApp (входит в признанную экстремистской корпорацию Meta) мессенджер может быть временно заблокирован. Об этом заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своем Telegram-канале.

«Исключение для данного мессенджера, которое было раньше сделано, должно быть пересмотрено, а сам он в случае возникновения потенциальных, но явных угроз, временно заблокирован, если его невозможно будет взять под контроль», – написал он.

Бондарев пояснил, что мессенджер с появлением новостных каналов может превратиться в «средство информационной войны» и источник фейков о спецоперации и ВС России.

«Поэтому проработку механизмов борьбы с данными угрозами, возможности блокировки мессенджера не следует исключать», – добавил он.

Сенатор также обратил внимание на существующие альтернативы в виде «Яндекс Мессенджера» и Telgram, а также на опыт Китая, запретившего WhatsApp еще в 2017 г., граждане которого пользуются местным WeChat.

«Может, и нам в РФ стоит задуматься о полностью местном мессенджере, ведь это разумно, своевременно и перспективно», – резюмировал он.

13 сентября WhatsApp объявил о глобальном запуске функции каналов более чем в 150 странах. Мессенджер указывает на высокий уровень конфиденциальности: посторонние не смогут видеть каналы, на которые подписался пользователь. Также будет защищаться информация об админах и подписчиках. После этого зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин допустил пересмотр решения по работе WhatsApp в России в случае, если мессенджер начинает «расширять функционал в сторону массового распространения информации».

21 марта 2022 г. Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Instagram и Facebook были заблокированы, но запрет не распространился на мессенджер.

16 июня глава Минцифры Максут Шадаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отмечал, что вопрос о блокировке в России мессенджера не обсуждается и предпосылок для этого нет. 20 июня он сделал заявление, что планов ограничения мессенджеров для личного общения нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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