В Совфеде допустили блокировку WhatsApp из-за новостных каналов

13 сентября WhatsApp объявил о глобальном запуске функции каналов более чем в 150 странах. Мессенджер указывает на высокий уровень конфиденциальности: посторонние не смогут видеть каналы, на которые подписался пользователь. Также будет защищаться информация об админах и подписчиках. После этого зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин допустил пересмотр решения по работе WhatsApp в России в случае, если мессенджер начинает «расширять функционал в сторону массового распространения информации».