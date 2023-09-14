В Совфеде допустили блокировку WhatsApp из-за новостных каналов
В случае возникновения явных угроз информационной безопасности из-за появления новостных каналов в WhatsApp (входит в признанную экстремистской корпорацию Meta) мессенджер может быть временно заблокирован. Об этом заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своем Telegram-канале.
«Исключение для данного мессенджера, которое было раньше сделано, должно быть пересмотрено, а сам он в случае возникновения потенциальных, но явных угроз, временно заблокирован, если его невозможно будет взять под контроль», – написал он.
Бондарев пояснил, что мессенджер с появлением новостных каналов может превратиться в «средство информационной войны» и источник фейков о спецоперации и ВС России.
«Поэтому проработку механизмов борьбы с данными угрозами, возможности блокировки мессенджера не следует исключать», – добавил он.
Сенатор также обратил внимание на существующие альтернативы в виде «Яндекс Мессенджера» и Telgram, а также на опыт Китая, запретившего WhatsApp еще в 2017 г., граждане которого пользуются местным WeChat.
«Может, и нам в РФ стоит задуматься о полностью местном мессенджере, ведь это разумно, своевременно и перспективно», – резюмировал он.
13 сентября WhatsApp объявил о глобальном запуске функции каналов более чем в 150 странах. Мессенджер указывает на высокий уровень конфиденциальности: посторонние не смогут видеть каналы, на которые подписался пользователь. Также будет защищаться информация об админах и подписчиках. После этого зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин допустил пересмотр решения по работе WhatsApp в России в случае, если мессенджер начинает «расширять функционал в сторону массового распространения информации».
21 марта 2022 г. Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Instagram и Facebook были заблокированы, но запрет не распространился на мессенджер.