Шадаев: блокировка в России WhatsApp не обсуждается
«Пока это не обсуждается», – сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. Шадаев добавил, что предпосылок для блокировки приложения в России нет.
8 июня заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике и технологиям Антон Горелкин обратил внимание на появление в WhatsApp каналов. Новая функция дает возможность администраторам каналов публиковать сообщения, фото, видео, стикеры и опросы. У подписчиков есть возможность только просматривать контент. Каналы при этом можно вести анонимно.
В связи с этим Горелкин напомнил, что, когда Генпрокуратура приняла решение о блокировке Instagram и Facebook (оба принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), для мессенджера было сделано исключение, поскольку власти сочли его средством коммуникации, а не средством распространения информации. «Интересно, будет ли пересмотрено это решение, учитывая новые обстоятельства?» – написал депутат.
21 марта 2022 г. Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Instagram и Facebook на территории России были заблокированы.
Причиной иска Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией стало решение корпорации разрешить пользователям публикацию сообщений с призывами к насилию в отношении граждан России и, в частности, к российским военным на фоне начала спецоперации России на Украине.
11 октября прошлого года Росфинмониторинг внес Meta в перечень террористов и экстремистов, а 25 ноября Минюст включил компанию в реестр экстремистских организаций.