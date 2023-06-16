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Шадаев: блокировка в России WhatsApp не обсуждается

Ведомости

Вопрос о блокировке в России мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) не обсуждается. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Пока это не обсуждается», – сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. Шадаев добавил, что предпосылок для блокировки приложения в России нет.

8 июня заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике и технологиям Антон Горелкин обратил внимание на появление в WhatsApp каналов. Новая функция дает возможность администраторам каналов публиковать сообщения, фото, видео, стикеры и опросы. У подписчиков есть возможность только просматривать контент. Каналы при этом можно вести анонимно. 

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В связи с этим Горелкин напомнил, что, когда Генпрокуратура приняла решение о блокировке Instagram и Facebook (оба принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), для мессенджера было сделано исключение, поскольку власти сочли его средством коммуникации, а не средством распространения информации. «Интересно, будет ли пересмотрено это решение, учитывая новые обстоятельства?» – написал депутат.

21 марта 2022 г. Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Instagram и Facebook на территории России были заблокированы. 

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Причиной иска Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией стало решение корпорации разрешить пользователям публикацию сообщений с призывами к насилию в отношении граждан России и, в частности, к российским военным на фоне начала спецоперации России на Украине. 

11 октября прошлого года Росфинмониторинг внес Meta в перечень террористов и экстремистов, а 25 ноября Минюст включил компанию в реестр экстремистских организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных