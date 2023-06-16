Шадаев: блокировка в России WhatsApp не обсуждается

В связи с этим Горелкин напомнил, что, когда Генпрокуратура приняла решение о блокировке Instagram и Facebook (оба принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), для мессенджера было сделано исключение, поскольку власти сочли его средством коммуникации, а не средством распространения информации. «Интересно, будет ли пересмотрено это решение, учитывая новые обстоятельства?» – написал депутат.