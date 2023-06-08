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В WhatsApp появились каналы

Ведомости

WhatsApp официально представил функцию каналов внутри мессенджера. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Каналы будут отделены от чатов вкладкой «Актуальное», где будет располагаться ещё и статус (истории. – Прим. «Ведомости»). Администраторы каналов смогут публиковать сообщения, фото, видео, стикеры и опросы. У подписчиков есть возможность только просматривать контент.

Мессенджер создал каталог каналов с новостями от государственных органов, контентом о спорте, увлечениях и по другим тематикам. Найти канал можно не только через каталог, но и по прямой ссылке или приглашению.

Подписчики не увидят номер телефона и фотографию профиля администратора канала. Администраторы также не увидят номера телефонов подписчиков. Помимо этого, для конфиденциальности есть функция автоматического удаления публикаций канала спустя определенное время. Можно запретить делать скриншоты внутри канала.

Сейчас каналы доступны некоторым организациям и СМИ в Колумбии и Сингапуре, а в ближайшие месяцы они появятся во всех регионах. Создать канал сможет любой пользователь.

В Telegram функция каналов появилась почти восемь лет назад – в сентябре 2015 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных