В WhatsApp появились каналы
WhatsApp официально представил функцию каналов внутри мессенджера. Об этом компания сообщила в своем блоге.
Каналы будут отделены от чатов вкладкой «Актуальное», где будет располагаться ещё и статус (истории. – Прим. «Ведомости»). Администраторы каналов смогут публиковать сообщения, фото, видео, стикеры и опросы. У подписчиков есть возможность только просматривать контент.
Мессенджер создал каталог каналов с новостями от государственных органов, контентом о спорте, увлечениях и по другим тематикам. Найти канал можно не только через каталог, но и по прямой ссылке или приглашению.
Подписчики не увидят номер телефона и фотографию профиля администратора канала. Администраторы также не увидят номера телефонов подписчиков. Помимо этого, для конфиденциальности есть функция автоматического удаления публикаций канала спустя определенное время. Можно запретить делать скриншоты внутри канала.
Сейчас каналы доступны некоторым организациям и СМИ в Колумбии и Сингапуре, а в ближайшие месяцы они появятся во всех регионах. Создать канал сможет любой пользователь.
В Telegram функция каналов появилась почти восемь лет назад – в сентябре 2015 г.