В Госдуме допустили пересмотр позиции по вопросу работы WhatsApp в России

13 сентября WhatsApp объявил о глобальном запуске функции каналов более чем в 150 странах. Мессенджер указывает на высокий уровень конфиденциальности – посторонние не смогут видеть каналы, на которые подписался пользователь. Также будет защищаться информация об админах и подписчиках. В каталоге каналов установлен автоматический фильтр с учетом страны пользователя. В каналах пользователи смогут оставлять эмодзи, им будет доступна информация только об общем числе реакций. Сообщения из каналов можно будет пересылать в группы и чаты, они будут содержать ссылку на сам канал.