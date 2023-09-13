В Госдуме допустили пересмотр позиции по вопросу работы WhatsApp в России
Решение по работе мессенджера WhatsApp (входит в признанную экстремистской корпорацию Meta) в России может быть пересмотрено, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
«Если продукт экстремистской компании Meta начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», – написал Горелкин в Telegram-канале, комментируя запуск функции создания каналов в мессенджере.
13 сентября WhatsApp объявил о глобальном запуске функции каналов более чем в 150 странах. Мессенджер указывает на высокий уровень конфиденциальности – посторонние не смогут видеть каналы, на которые подписался пользователь. Также будет защищаться информация об админах и подписчиках. В каталоге каналов установлен автоматический фильтр с учетом страны пользователя. В каналах пользователи смогут оставлять эмодзи, им будет доступна информация только об общем числе реакций. Сообщения из каналов можно будет пересылать в группы и чаты, они будут содержать ссылку на сам канал.
21 марта 2022 г. Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Instagram и Facebook были заблокированы, но запрет не распространился на мессенджер. В июне, когда WhatsApp представил функцию каналов, Горелкин уже задавался вопросом, будет ли пересмотрено решение относительно блокировки мессенджера. Он напомнил, что для WhatsApp было сделано исключение, поскольку власти сочли его средством коммуникации, а не средством распространения информации.