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Технологии

В Госдуме допустили пересмотр позиции по вопросу работы WhatsApp в России

Ведомости

Решение по работе мессенджера WhatsApp (входит в признанную экстремистской корпорацию Meta) в России может быть пересмотрено, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Если продукт экстремистской компании Meta начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», – написал Горелкин в Telegram-канале, комментируя запуск функции создания каналов в мессенджере.

Ранее по теме: Шадаев: блокировка в России WhatsApp не обсуждается

13 сентября WhatsApp объявил о глобальном запуске функции каналов более чем в 150 странах. Мессенджер указывает на высокий уровень конфиденциальности – посторонние не смогут видеть каналы, на которые подписался пользователь. Также будет защищаться информация об админах и подписчиках. В каталоге каналов установлен автоматический фильтр с учетом страны пользователя. В каналах пользователи смогут оставлять эмодзи, им будет доступна информация только об общем числе реакций. Сообщения из каналов можно будет пересылать в группы и чаты, они будут содержать ссылку на сам канал.

21 марта 2022 г. Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Instagram и Facebook были заблокированы, но запрет не распространился на мессенджер. В июне, когда WhatsApp представил функцию каналов, Горелкин уже задавался вопросом, будет ли пересмотрено решение относительно блокировки мессенджера. Он напомнил, что для WhatsApp было сделано исключение, поскольку власти сочли его средством коммуникации, а не средством распространения информации.

16 июня лава Минцифры Максут Шадаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отмечал, что вопрос о блокировке в России мессенджера не обсуждается и предпосылок для этого нет. 20 июня он сделал заявление, что планов ограничения мессенджеров для личного общения нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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