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Технологии

Шадаев заявил об отсутствии планов ограничения мессенджеров

Ведомости

Планов ограничения мессенджеров для личного общения россиян нет, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев в ходе CNews Forum «Кейсы и опыт IT-лидеров».

«Никаких планов ограничения мессенджеров для личного общения нет», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Шадаев заявил, что вопрос о блокировке в России мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) не обсуждается и предпосылок для этого нет.

Ранее по теме: Шадаев: блокировка в России WhatsApp не обсуждается

8 июня WhatsApp официально представил функцию каналов внутри мессенджера. Каналы будут отделены от чатов вкладкой «Актуальное», где будет располагаться еще и статус (истории. – Прим. «Ведомости»). Администраторы каналов смогут публиковать сообщения, фото, видео, стикеры и опросы. У подписчиков есть возможность только просматривать контент. Каналы при этом можно вести анонимно. 

В связи с этим заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике и технологиям Антон Горелкин напомнил, что, когда Генпрокуратура приняла решение о блокировке Instagram и Facebook (оба принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), для мессенджера было сделано исключение, поскольку власти сочли его средством коммуникации, а не средством распространения информации. «Интересно, будет ли пересмотрено это решение, учитывая новые обстоятельства?» – написал депутат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных