Шадаев заявил об отсутствии планов ограничения мессенджеров
Планов ограничения мессенджеров для личного общения россиян нет, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев в ходе CNews Forum «Кейсы и опыт IT-лидеров».
«Никаких планов ограничения мессенджеров для личного общения нет», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Шадаев заявил, что вопрос о блокировке в России мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) не обсуждается и предпосылок для этого нет.
8 июня WhatsApp официально представил функцию каналов внутри мессенджера. Каналы будут отделены от чатов вкладкой «Актуальное», где будет располагаться еще и статус (истории. – Прим. «Ведомости»). Администраторы каналов смогут публиковать сообщения, фото, видео, стикеры и опросы. У подписчиков есть возможность только просматривать контент. Каналы при этом можно вести анонимно.
В связи с этим заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике и технологиям Антон Горелкин напомнил, что, когда Генпрокуратура приняла решение о блокировке Instagram и Facebook (оба принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), для мессенджера было сделано исключение, поскольку власти сочли его средством коммуникации, а не средством распространения информации. «Интересно, будет ли пересмотрено это решение, учитывая новые обстоятельства?» – написал депутат.